Czy Twój znajomy jest psychopatą? W kilka sekund rozpozna go Twój... pies. Mają szósty zmysł do takich ludzi

Cechy psychopaty. Jak go rozpoznać?

Psychopata to osoba z poważnym zaburzeniem osobowości. Jednak mimo to bardzo ciężko ją zdemaskować. Taki człowiek ma do perfekcji opanowaną grę aktorską, doskonale dopasowuje się do sytuacji i otoczenia, tylko po to, aby zrealizować swoje cele. Czasami żyjemy w relacjach z osobami o skłonnościach psychopatycznych, jednak nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Jak zatem rozpoznać psychopatę? Oto charakterystyczne cechy psychopaty:

brak empatii,

brak odczuwania lęku,

skłonności do kłamania i manipulowania,

lubi pasożytniczy tryb życia,

lekceważenie zasad i prawa,

brak odpowiedzialności za swoje postępowanie, obwinianie innych,

działa impulsywnie

silne przekonanie o swojej wyjątkowości.

Pies wyczuje szybko psychopatę i da o tym znać

Utarło się przekonanie, że zwierzęta, a zwłaszcza psy mają dobrego nosa do złych ludzi. Potrafią instynktownie wyczuć, że człowiek ma złe intencje. Dlatego też bez problemu rozpozna osobę o psychopatycznym zaburzeniu osobowości. Jeśli emocje psychopaty są bardzo intensywne, to wówczas w jego ciele i mózgu dochodzi do chemicznych zmian, które zwierzę od razu rozpozna i zareaguje. Może wówczas warknąć, szczęknąć lub nawet rzucić się na takiego człowieka.

