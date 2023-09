To 8 najgorszych cech psychopaty. Kłamanie to przy tym pikuś. Jak rozpoznać osobowość psychopatyczną?

Quiz! Jak dobrze znasz wiejskie zwyczaje i obrzędy? Garnek złota temu, kto wie czym była "Podłaźniczka". Wiesz to? Masz 1 punkt

Szacuje się, że w naszym społeczeństwie 1 na 100 osób cierpi na psychopatyczne zaburzenie osobowości. Także każdy z nas może mieć styczność z takim człowiekiem każdego dnia. Może nim być twój sąsiad, szef, czy koleżanka, która siedzi obok ciebie w pracy. Kim jest psychopata? Krótko mówiąc, to osoba pozbawiona sumienia. "W kulturze popularnej psychopaci są często przedstawiani jako seryjni mordercy. Ale w rzeczywistości niewielu psychopatów to przestępcy, nie mówiąc już o seryjnych mordercach" - napisał neurolog dr Berit Brogaard na łamach "Psychology Today". To właśnie w tym artykule wymienił aż osiem nieoczywistych cech psychopaty, które mogą pomóc zidentyfikować zaburzoną osobowość.

To 8 cech psychopaty

Osobę z psychopatycznym zaburzeniem osobowości ciężko zdemaskować. Dlatego też dr Berit Brogaard wymienił osiem cech psychopaty, które mogą wskazywać, że mamy do czynienia z taką jednostką.

Nawet w podbramkowych sytuacjach psychopata zachowuje zimną krew

Jest daleko od emocji takich jak strach, czy stres. "Może działać szybko i strategicznie, nie rozpraszając się ich bólem i cierpieniem" - zauważa Berit Brogaard.

Umie dostosować swoje zachowanie do każdej sytuacji

Potrafi naśladować emocje, odegrać rolę, aby uzyskać swój cel.

Łatwo się nudzi

"Kiedy robi się zbyt nudno, ma tendencję do podejmowania gierek z innymi ludźmi (manipulowania nimi), aby zaspokoić ciągłą potrzebę stymulacji" - podkreśla neurolog.

Działa impulsywnie

Nie zastanawia się nad konsekwencjami i działa pod wpływem kaprysu.

Często kłamie

Robi to nie tylko, gdy chce siebie wybielić, ale też po to, by zwrócić na siebie uwagę. "Często opowiadają kłamstwa, które nie sprawiają, że wydają się lepsi lub bardziej interesujący. Jedyną rzeczą, która ich motywuje, jest samo kłamstwo" - pisze Berit Brogaard.

Nigdy nie przyznaje się do swojej winy

Rzadko przyjmują odpowiedzialność za swoje czyny, a jeśli już to zrobią, to i tak nigdy nie czują żalu czy wyrzutów sumienia.

Lubi pasożytniczy tryb życia

Woli brać niż dawać. Odwdzięcza się tylko wtedy, gdy mu się to opłaci długofalowo.

Psychopacie dobrze ze sobą

Nie widzi nic złego w swoim zachowaniu. I jeśli już uda się po pomoc, to tylko wtedy, gdy poniesie porażkę i padnie ofiarą ignorancji ze strony innych osób.

