Na dźwięk tego polskiego imienia obcokrajowcy "ryją" ze śmiechu . Kojarzy się z "panem kierownikiem" spod sklepu. Imię dla dziewczynki, które oznacza błogosławioną

Raczej ciężko oczekiwać, że przyszli rodzice szukając imiona dla dziecka będą sprawdzali, czy wybrana przez nich propozycja w innych językach ma swoje znaczenie. Często jednak się okazuje, że to co u nas jest imieniem za granicą jest tradycyjnym słowem ze swoim znaczenie. I to znaczenie często bywa powodem żartów i uśmiechów. Tak jest między innymi w przypadku bardzo znanego imienia dla dziewczynki. Chodzi o imię Beata. Okazuje się, że w języku rumuńskim słowo "beata" oznacza osobę będącą pod wpływem alkoholu. Podejrzewamy, że wszystkie Beaty raczej nie planowały być całe życie pijane. Oczywiście tego typy informacje warto traktować z przymrużeniem oka i jako.

Imię Beata - pochodzenie i znaczenie

Imię Beata od żeńskim odpowiednikiem słowa "Beat" i najprawdopodobniej wywodzi się z łaciny. Oznacza "błogosławiona, szczęśliwa i przynosząca szczęście". Beata imieniny obchodzi 8 marca, 29 czerwca, 29 sierpnia i 6 września. Zgodnie ze znaczeniem imion, Beata cechuje się zaradnością i potężnym charakterem. Kobiety noszące te imię są pracowite i potrafią dobrze radzić sobie w trudnych sytuacjach. Najlepiej sprawdzają się w humanistycznych zawodach związanych z psychologią.

