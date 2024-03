Ma 64 lata, a ciało nastolatki. Wszystko dzięki jednej zasadzie. Na czym polega 90/10?

Przyjrzyj się dobrze. To, co zobaczysz zdradzi, czy inni Cię podziwiają. Test osobowości z obrazka

Harrah Brown, mama czwórki dorosłych dzieci zyskała popularność w mediach społecznościowych dzięki swojej metamorfozie. Otóż obecnie 64-letnia kobieta ma ciało, jakiego mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Pracę nad swoją sylwetką Harrah rozpoczęła zaledwie 3 lata temu i udało jej się osiągnąć naprawdę oszałamiający efekt. Jak sama zaznaczyła w jednym ze swoich postów, figurę zawdzięcza treningowi siłowemu i zasadzie 90/10. Zaprzecza, aby kiedykolwiek poddała się operacji lub zabiegowi upiększającemu ciało. W jednym ze swoich wpisów na Instagramie Harrah Brown zdradziła, że ćwiczy minimum 3 razy w tygodniu po 60 minut. Oprócz tego rygorystycznie przestrzegała jednej zasady, która pomogła jej osiągnąć ten spektakularny efekt. Chodzi o 90/10. Na czym polega ta metoda odchudzania?

Na czym polega metoda 90/10?

Metoda odchudzania 90/10 zyskuje coraz większą popularność, gdyż pomaga zrzucić zbędne kilogramy bez rygorystycznej diety. Chodzi o to, że 90 procent posiłków stanowią odpowiednio zbilansowane i zdrowe potrawy, natomiast 10 procent to nasze ulubione przysmaki, które do najzdrowszych nie należą, ale nie musimy ich sobie całkowicie odmawiać. To właśnie plan żywieniowy 90/10 pomógł 64-latce przyspieszyć metabolizm i pozbyć się dodatkowych kilogramów.