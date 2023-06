Najbardziej obciachowe imię dla chłopca. Kojarzy się z męskimi narządami i wywołuje drwiny. Oznacza "mocny" i "silny". Kiedyś nosiło je wielu mężczyzn

Zimna czy ciepła? Sprawdź, jaka woda będzie najlepsza do ogórków małosolnych. Prosty sposób na najpyszniejsze ogórki

Najbardziej obciachowe imię dla chłopca. Będzie kojarzyło się z... męskimi narządami

Jakie imię wybrać dla nienarodzonego dziecka? To jedno z ważniejszych zadań, jakie stają przed przyszłymi rodzicami. Najczęściej dzieci otrzymują imię po zaznanych postaciach lubianych przez rodziców, po starszych członkach rodziny lub wedle uznania i sympatii mamy i taty. W przypadku imion często rządzi również moda. Niektóre imiona stają się bardziej popularne od innych. Są także takie, które na przestrzeni lat utracił swoją popularność i w dzisiejszych czasach uznawane są za obciachowe. Tak jest między innymi w przypadku imienia Wacław. Jest to staropolskie imię, które według danych GUS obecnie w Polsce nosi ponad 20 tys. mężczyzn? Dlaczego imię Wacław traktowane jest jako obciachowe? Chodzi przede wszystkim o zdrobnienia. Najpopularniejsze to Wacek oraz Wacuś. Podobnie panowie nazywają swoją narządy intymne.

Imię Wacław. Co oznacza i skąd pochodzi?

Imię Wacław wywodzi się z języka staropolskiego i pochodzi od słowa "wacł", które oznaczało "silny" oraz "mocny". Obecnie traci ono na swojej popularności i według danych GUS zajmuje 120. miejsce na liście najczęściej nadawanych imion w Polsce. Wacław symbolizuje wytrwałość oraz umiejętność podejmowania trudnych decyzji. Osoby o tym imieniu są odporne na stres i potrafią działać pod presją. Wacław obchodzi imieniny dwa raz do roku - 28 września, oraz 13 października.

