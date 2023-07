Przecudne imię dla dziewczynki 2024 skradło serca rodziców. To osoba zaradna i ma wielkie serce. Imię oznacza "lilię"

Fachowa odżywka na soczyste pomidory. Będą rosły jak szalone. Ekologiczny nawóz do warzyw

Przyszli rodzice często szukają idealnego imienia dla swojego nienarodzonego jeszcze dziecka. Jedni stawiają na tradycyjne, polskie imiona, takie jak Zofia, czy Maria, inni z kolei wolą krótkie - Pola, Maja. Jest jedno imię dla dziewczynki, które od wielu lat rodzice traktują ze szczególną sympatią. To popularne imię żeńskie będzie prawdopodobnie również niezwykle modne w 2024 roku. Ma przeurocze zdrobnienia i kiedyś chyba każda dziewczynka pragnęła je nosić. O które imię chodzi? Otóż pochodzi ono od hebrajskiego imienia Szoszannah, które wywodzi się od hebrajskiego słowa "shoshano" czyli "lilia". Imię Zuzanna otrzymało w ubiegłym roku aż 5558 dzieci. A jakie jest znaczenie imienia Zuzanna?

Znaczenie imienia Zuzanna. Jaką jest osobą?

Zuzanna to osoba bardzo zaradna. Szybko znajduje wyjście z każdej sytuacji i pokonuje przeszkody. Nie lubi monotonii i jest bardzo otwarta na ludzi. Ma wielkie serce, a ludzie ją uwielbiają do tego stopnia, że są w stanie wybaczyć jej nawet najgorsze wpadki i błędy. W jej towarzystwie nie da się nudzić. Jest to osoba o dobrej intuicji, rozwiniętej pamięci słuchowej i rozbudzonej ciekawości świata. Posiada wszechstronne zainteresowania i nieco artystyczną duszę.

