Najbardziej obciachowe imię dla chłopca. Może kojarzyć się z krwawym terrorem. Nawet Rada Języka Polskiego była przeciw. Chętnych nadal jednak nie brakuje

Najbardziej obciachowe imię dla chłopca. O jakie imię chodzi?

Wybór imienia to dla niektórych rodziców prawdziwe pole do popisu, a ich pomysły zaskakują. W 2015 roku przepis dotyczący nadawania imion zostały zliberalizowane i od tego momentu dozwolone są imiona unisex. Nie znacz to jednak, że urzędnik zaakceptuje każdą propozycję rodziców. Czasem wydawana jest odmowa. Najczęściej wiąże się ona z prześmiewczymi imionami, które mogą powodować problemy dziecka w przyszłości. Tak jest między innymi w przypadku imienia dla chłopca - Tupak. Jest on imię pochodzenia inkaskiego i ma oznaczać osobę wybitną i świetną. W języku polskim może one jednak wywołać śmieszne i krzywdzące skojarzenia. Na prośbę Urzędu Stanu Cywilnego stanowisko w sprawie imienia Tupak zajęła także Rada Języka Polskiego. Jej stanowisko było jednoznaczne.

- Na pismo Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie w sprawie nadania dziecku płci męskiej imienia Tupak przewodniczący Rady odpowiedział następująco: […] wyrażam opinię, że zgodnie z art. 50 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze tego imienia, ponieważ grozi ono w Polsce ośmieszaniem nosiciela. Napisałbym jednoznacznie, że kierownik USC powinien odmówić przyjęcia takiego oświadczenia, gdybym był pewien, że rodzice chłopca chcą go tak nazwać, bo tak rozkosznie tupie; byłoby to bowiem imię ośmieszające. Przypuszczam jednak, że rodzice, wybierając imię dla swego syna, myśleli o ostatnim nieszczęśliwym szesnastowiecznym królu Inków Tupaku Amaru i jego osiemnastowiecznym potomku (przywódcy antyhiszpańskiego powstania Indian), którzy współcześnie patronują radykalnie lewicowym, niekiedy terrorystycznym ruchom społecznym w Ameryce Południowej (np. Tupamaros w Urugwaju, Ruch im. Tupaca Amaru w Peru, który niedawno przez kilka miesięcy okupował ambasadę japońską w Limie). Ale i w tym wypadku są podstawy, by uznać imię Tupak za niestosowne, skoro „Zalecenia dla urzędów stanu cywilnego dotyczące nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej” Komisji Kultury Języka KJ PAN z r. 1996 w p. V radzą: „Należy bezwzględnie unikać nadawania imion budzących ujemne skojarzenia”. Imię Tupak może się Polakom kojarzyć bądź z tupaniem, bądź z krwawym terrorem Tupamaros. W obu wypadkach są to – moim zdaniem – „skojarzenia ujemne” - napisano w oświadczeniu.

Możliwe, że rodzice decydując się na takie imię kierowali się sympatią wobec amerykańskiego rapera. Tupac Amaru Shakur znany bardziej jako 2Pac. Uznawany jest on za jednego z największych raperów w historii, a magazyn Rolling Stone umieścił go na 86. miejscu wśród 100 największych artystów wszech czasów. 2Pac zginął w 1996 roku w wyniku strzelaniny będącej następstwem gangsterskich porachunków.

