Twój partner tak się zachowuje? Uciekaj czym prędzej. To 6 cech narcyza. Czerwona lampka dla związku

Twój facet tak się do Ciebie odzywa? To klasyczna manipulacja. Te zachowania świadczą o pogardzie i braku szacunku. Uciekaj od niego

Twój partner tak się zachowuje? Uciekaj!

Często żyjąc w wieloletnim związku, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nasz partner to osoba z poważnym zaburzeniem osobowości. Mowa o narcyzie. Być może na przestrzeni lat pojawiło się wiele sygnałów ostrzegawczych, które zbagatelizowałyśmy, a nasi bliscy jedynie wspomnieli, że widzą, jak bardzo się zmieniłyśmy. My jednak tkwimy w tej relacji, przyzwyczajone do faktu, że jest jak jest. Niestety prawda jest taka, że relacja z narcyzem będzie zawsze wyniszczająca dla drugiej osoby. Możesz zauważyć, że przez ten związek straciłaś pewność siebie, poczucie własnej wartości, wszystko kręci się wokół Twojej drugiej połówki. Narcyz to osoba głęboko przekonana o swej wyjątkowości i okazująca pogardę wobec innych. Może sprytnie ukrywać swoje prawdziwe "ja" i manipulować bliskimi sobie osobami. Jakie cechy ma narcyz?

Cechy narcyza. Po tym rozpoznasz zaburzoną osobowość

Istnieje szereg cech narcyza, po których bez problemu go rozszyfrujesz. Te sześć zachowań jest charakterystycznych dla osób o zaburzonej osobowości.

Arogancja i wyniosłość. Przekonanie o własnej wyjątkowości. Brak empatii lub trudności z jej odczuwaniem. Przekonanie o swoich przywilejach – ludzie o osobowości narcystycznej są przekonane, że należy im się specjalne traktowanie ze strony wszystkich napotkanych osób, a one w ogóle nie muszą się starać. Krytykuje inne osoby, może je poniżać po to, by pokazać siebie w jak najlepszym świetle. Manipulowanie innymi osobami w celu osiągnięcia postawionych sobie celów.

