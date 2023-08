i Autor: SHUTTERSTOCK

Toksyczny związek

Usłyszałaś od partnera jedno z tych zdań? Uciekaj! 6 typowych tekstów manipulatora

Czasami miłość do drugiej osoby tak bardzo przysłania nam obiektywizm, że wierzymy w każdy słowo i zdanie, które ona wypowiada. Niestety okazuje się, że wśród nas mogą być osoby nieszczere, pozbawieni empatii manipulatorzy, którzy nagminnie stosują wobec innych gaslighting. Co to jest i jak rozpoznać, że padliśmy jego ofiarą? Jeśli słyszysz od partnera jedno z tych zdań, uciekaj!