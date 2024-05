Poznań z nowym logo. Mieszkańcy rozczarowani pomysłem

Litera "P" i kolor zielony - to motywy przewodnie nowego logo Poznania (na dole artykułu), które zostało zaprezentowane w środę, 15 maja. Miasto będzie je promować hasłem "Jesteś u siebie", w czym ma ponadto pomóc towarzysząca całemu przedsięwzięciu strategia marki. Poznań ma być kojarzony z miastem, które jest "przyjazne wszystkim, pełnym życzliwości i szacunku", przekonuje prezydent Jacek Jaśkowiak.

- Takie, które jest domem dla każdego człowieka, bez względu na pochodzenie, wiek, orientację seksualną, stopień sprawności czy przekonania. Jesteśmy dumni z naszej tysiącletniej historii i odważnie patrzymy w przyszłość - dlatego nadszedł czas na zmiany. Chcemy, by nowa identyfikacja wizualna łączyła wielowiekową tradycję Poznania z wizerunkiem nowoczesnego miasta, jakie wspólnie tworzymy - dodaje włodarz miasta cytowany przez stronę poznan.pl. Dalsza część tekstu poniżej.

Dlaczego zielony kolor? Miasto tłumaczy

Pompa, z jaką Poznań zaprezentował nowe logo, nie przekonała jednak samych mieszkańców. Wśród wielu zarzutów pod adresem projektu wymieniają oni zastąpienie koloru niebieskiego, używanego dotychczas do promocji marki, zielonym, którym wielu osobom kojarzy się z... campingiem, a nie Poznaniem jako takim.

- Zaproponowanym przez autora identyfikacji podstawowym kolorem tarczy w logo jest zielony, co nawiązuje do barwy poznańskich tramwajów i autobusów, a także do miejskiej przyrody i ekologicznych rozwiązań, czyli do rzeczy bardzo ważnych dla mieszkańców i mieszkanek Poznania - odpowiada na krytyczne uwagi miasto.

Poznanianie zwracają ponadto uwagę, że nowe logo, biorąc pod uwagę koszty, jest zbyt proste od strony graficznej - wielu z nich oczekiwało czegoś bardziej spektakularnego - w związku czym pojawiają się również zarzuty o marnotrawstwo środków publicznych. - Żenada za pieniądze podatników - pisze jeden z internautów. Dalsza część tekstu poniżej.