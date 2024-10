Ogromna tragedia

Tragiczny wypadek na A2. Auto stanęło w płomieniach. Zginęła 47-latka i jej 19-letnia córka

Wracamy do tragicznego wypadku, do którego doszło na w środę, 30 października na autostradzie A2 w miejscowości Prądówka. Jak przekazały nam pracujące na miejscu służby, zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy, po czym doszło do pożaru. Zginęły dwie kobiety: 47-latka oraz 19-latka. Według ustaleń "Super Expressu" była to matka i córka. Szczegóły podajemy poniżej!