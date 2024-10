Tata Ewy Tylman wylał morze łez. Sprawa zabójstwa wciąż nierozwiązana. "Osoba, która to wie, milczy"

Murowana Goślina. Pożar i ewakuacja Szkoły Podstawowej nr 2

Osiem zastępów straży pożarnej zjawiło się pod budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie, gdzie w czwartek, 31 października, wybuchł pożar. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych ok. godz. 13, a na miejscu okazało się, że płomienie pojawiły się najpierw kantoru sali do zajęć z wychowania fizycznego.

- Budynek opuściło 409 dzieci i 27 nauczycieli, choć ewakuacja rozpoczęła się oczywiście jeszcze przed naszym przyjazdem - relacjonuje "Super Expressowi" ogn. Marcin Tecław z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. - Źródło pożaru zlokalizowaliśmy już ok. godz. 13.20, więc nie zdążył się już rozprzestrzenić. Ogień został już ugaszony i większość zastępów teraz do bazy. Prawdopodobnie zapaliło się jakieś wyposażenie w tym pomieszczeniu.

W zdarzeniu została poszkodowana jedna uczennica, która trafiła pod opiekę załogi karetki pogotowia, ale nie wiadomo, czy konieczna będzie jej hospitalizacja. Dodatkowej pomocy wymagali również uczniowie, którzy w czasie pożaru mieli zajęcia sportowe na zewnątrz szkoły - wszyscy znaleźli schronienie w sąsiednim przedszkolu z uwagi na to, że z uwagi na zagrożenie nie mogli wrócić po swoje ubrania.