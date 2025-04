Tu znajduje się najdalej wysunięty punkt na południe woj. śląskiego. To prawdziwa perła

Największy pomnik Jana Pawła II na świecie

Gdzie jest największy pomnik Jana Pawła II? Gigantyczna statua znajduje się w Polsce, a dokładnie w Częstochowie. Pomnik wzniesiony został w 2013 roku i zgodnie z początkowymi zamiarami miał mieć 10 metrów wysokości. Finalnie okazało się jednak, że rzeźba ma aż 14 metrów i tym samym stała się światowym rekordzistą.

Pomnik Jana Pawła II w Częstochowie powstał na zamówienie Parku Miniatur Sakralnych, lecz niestety miejsce to już nie istnieje, co z pewnością ma wpływ na to, iż gigantyczna statua niszczeje w oczach.

Pomnik Jana Pawła II popada w ruinę. Co się dzieje z gigantyczną statuą?

Niestety, ale aktualnie pomnik papieża Polaka w Częstochowie popada w ruinę. W ostatnim czasie gigantyczną statuę postanowił odwiedzić tiktoker @lowca_ruin, który znany jest z eksplorowania opuszczonych miejsc. Przybywając na miejsce przeżył nie lada zdziwienie, gdy zobaczył, jak po latach całość się prezentuje. Okazuje się bowiem, że pomnik niszczeje w oczach - jest zdewastowany, ma dziury oraz sporo graffiti.

