20. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. To był przełomowy moment

Przyszły papież urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. To tam Karol Wojtyła spędził dzieciństwo i młodość. W 1938 roku wraz z ojcem zamieszkał w Krakowie.

Karol Wojtyła zostaje papieżem

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 roku. Wybrał imię Jan Paweł II. Polak był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. - Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji. Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym... naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie - mówił nowo wybrany papież do zgromadzonych na Placu Świętego Piotra. Wybór Polaka na papieża na pewno nie spodobał się komunistycznej władzy w Polsce.

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - to jedno z najbardziej znanych haseł Jana Pawła II.

Papież pielgrzym

Jan Paweł II przeszedł do historii jako papież pielgrzym. Papież odwiedził ponad 130 krajów, był w 900 miastach i miejscowościach. Pierwszą zagraniczną podróż Jan Paweł II odbył w styczniu 1979 roku do Republiki Dominikańskiej, Meksyku i na Bahamy. Ostatnia pielgrzymka miała miejsce w 2004 roku. Wówczas następca Świętego Piotra przyleciał do Francji. Wszędzie, gdzie się pojawiał, gromadził tysiące ludzi. Podczas pielgrzymek Jan Paweł II spotykał się z wiernymi, głosił kazania i wzywał do pokoju i sprawiedliwości. Podczas pierwszej wizyty w ojczyźnie, w 1979 roku, powiedział słowa, które wpłynęło na historię Polski. Jan Paweł II powiedział w Warszawie: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!". Jan Paweł II odbył do Polski osiem pielgrzymek.

Zamach na papieża. "Przebaczył mu"

13 maja 1981 roku cały świat wstrzymał oddech. Na Placu Świętego Piotra w Rzymie doszło do zamachu na Jana Pawła II.

Turecki zamachowiec Mehmet Ali Ağca strzelał do papieża. Karol Wojtyła został ciężko ranny. Na szczęście papież Polak przeżył zamach, a później przebaczył zamachowcy. - Ojciec Święty zaraz po zamachu, mając jeszcze świadomość, przebaczył swojemu zamachowcy. Przebaczył mu, tak jak Chrystus przebaczył tym, którzy Go krzyżowali - powiedział kardynał Stanisław Dziwisz w jednym z wywiadów dla Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować - mówił papież na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku, 1987 rok.

Ponad milion osób na mszy świętej

W swoim nauczaniu Jan Paweł II poruszał tematy związane z moralnością, rodziną, pracą, kulturą i polityką. W swoich encyklikach, adhortacjach i listach apostolskich Jan Paweł II wzywał do obrony życia, godności człowieka i praw rodziny. Jan Paweł II podkreślał znaczenie dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego. Spotykał się z przedstawicielami innych wyznań i religii, dążąc do budowania mostów porozumienia i współpracy. Papież Polak był przekonany, że tylko w dialogu i wzajemnym szacunku można budować pokój i sprawiedliwość na świecie.

Jan Paweł II miał ogromny wpływ na ludzi młodych. W 1985 r. ustanowił Światowe Dni Młodzieży. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu (1997 rok) na końcową mszę świętą przyszło 1,1 mln osób.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego śmierć była ogromnym ciosem dla milionów ludzi na całym świecie. Pogrzeb papieża Polaka zgromadził w Rzymie tłumy wiernych i przedstawicieli władz z całego świata. Jan Paweł II został pochowany w Bazylice Świętego Piotra. W Polsce ogłoszono 6 dniową żałobę narodową. Już w dniu pogrzebu wierni na Placu Świętego Piotra wołali "Santo subito!", czyli "Święty natychmiast!". Jan Paweł II został kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku.

Święty Jan Paweł II pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo. Jego nauczanie, pielgrzymki i świadectwo życia nadal inspirują miliony ludzi na całym świecie. Święty Jan Paweł II nadal jest żywy w sercach Polaków.

Obchody 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II w Wadowicach