Wielkopolska ma nowego milionera. Podczas wtorkowego (29 października) rozbita została kumulacja Lotto. Padły dwie szóstki, dlatego główną wygraną trzeba było podzielić pomiędzy dwóch szczęśliwców. Wygrali oni po 6 558 237 zł, jednak 10 proc. tej sumy dostanie fiskus. Jeden z farciarzy kupił los przy ul. Pileckiego w Słupcy. Drugi zwycięzca grał za pośrednictwem strony internetowej lotto.pl Maszyna losująca wskazała następujące liczby: 5, 14, 19, 30, 35 i 39.

Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa Totalizatora Sportowego. Polega na wytypowaniu 6 z 49 liczb. Pojedynczy los kosztuje 3 zł. Dopłata w wysokości 1 zł daje prawo udziału w losowaniu Lotto Plus. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22.00.

