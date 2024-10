Spis treści

Wszystkich Świętych 2024. Ile kosztują znicze?

Uroczystość Wszystkich Świętych już za chwilę, więc warto pospieszyć się z zakupem dekoracji na cmentarze. Polacy najczęściej oraz najchętniej na grobach stawiają znicze, bowiem nadają one wyjątkowego klimatu i dla wielu to symbol pamięci oraz nadziei. Niestety ceny zniczy nie należą do najniższych, a w zasadzie niekiedy wykraczają poza granicę norm.

Te klasyczne o standardowym rozmiarze można zakupić w popularnych marketach już za 3 zł w promocji, lecz na półkach znajdą się również i takie, które wyceniane są na 20 czy 50 zł, więc stosunkowo dużo. O pomstę do nieba wołają jednak w szczególności znicze, które znajdziemy w lokalnych kwiaciarniach. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Wszystkich Świętych 2024. Znicze "glamour" zaskakują ceną. To nie do pomyślenia!

Nowy trend na Wszystkich Świętych. Zniczodzielnie zyskują na popularności

Jeśli nie chcesz więc wydawać fortuny na coroczny zakup zniczy, pomyśl nad skorzystaniem ze zniczodzielni, które na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się w wielu miejscach w Polsce. Dzięki takiej inicjatywie dbamy o środowisko oraz o swój portfel, więc to naprawdę świetne rozwiązanie.

Zniczodzielnie znajdziemy między innymi w Warszawie, Poznaniu czy w Krakowie. Poniżej zamieszczamy listę cmentarzy w stolicy Małopolski, na których takowe miejsca funkcjonują:

Prądnik Czerwony

Grębałów

Rakowickim

Mydlniki

Pychowice

Podgórki Tynieckie.

Mamy ich na krakowskich cmentarzach łącznie 11. W takich punktach możemy zarówno odebrać jak i zostawić znicz, który jest w dobrym stanie i wymienić tylko wkład. To rozwiązanie korzystne dla mieszkańców nie tylko pod kątem finansowym, ale także pod kątem ekologicznym, aby pamiętając o bliskich, mieć na względzie także przyrodę - mówił zastępca prezydenta Łukasz Sęk, krakow.pl.

Zniczodzielnie w Polsce. W tych miastach odbierzesz znicz za darmo!

Zniczodzielnie znajdują się w wielu miastach w Polsce, a Kraków czy Poznań to dopiero początek. Miejsca, w których zupełnie za darmo obierzesz znicz, znajdziesz także Legnicy czy w Ostrowie Mazowieckim. Gdzie jeszcze funkcjonuje tak przemyślana i ekologiczna inicjatywa? Lista jest bardzo długa!

