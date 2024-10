Ksiądz radzi, co zabrać na cmentarz we Wszystkich Świętych. Polacy o tym zapominają

Wszystkich Świętych 2024. Czy wierni muszą iść tego dnia na cmentarz?

Święto Wszystkich Świętych to ważny dzień dla wiernych w Polsce. To właśnie wtedy wspominamy zmarłych bliskich i upamiętniamy ich poprzez wizytę na cmentarzu oraz przyozdobienie grobów. Wiadomo jednak, iż nie każdemu uda się dotrzeć na cmentarz 1 listopada z różnych względów - co więc zrobić w takiej sytuacji? Czy uznane będzie to za grzech?

Okazuje się, że uroczystość Wszystkich Świętych to jedno ze świąt nakazanych, lecz nie oznacza to, że katolik musi wówczas udać się na cmentarz. Istotne jest jednak, by udać się tam między 1 a 8 listopada, bowiem są to daty oktawy Wszystkich Świętych, w których można uzyskać odpust zupełny za zmarłą duszę.

I nawet jeśli gdzieś najbliższa nam osoba jest już zbawiona, nie potrzebuje tego, to wierzymy, że ten odpust trafi do kogoś, kto oczekuje w czyśćcu na zbawienie i to są takie warunki, żeby nawiedzić cmentarz albo kaplicę, przyjąć komunię świętą, pomodlić się w intencji papieża - wyjaśniał ksiądz Rafał Główczyński w rozmowie z portalem o2.pl.

Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła? Wszystkich Świętych 2024

Tak jak wspominaliśmy, dzień Wszystkich Świętych to jedno ze świąt nakazanych, więc wierni muszą wziąć wówczas udział we mszy. Można jednak udać się na eucharystię, która odprawiana będzie na cmentarzu, bowiem takowa również zostanie "zaliczona".

Co ciekawe, jeśli np. ze względu na pracę lub inne obowiązki katolik nie może wziąć udział we mszy 1 listopada, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego może odwiedzić kościół 31 października.

Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego - czytamy w KPK, kan. 1248 §1.