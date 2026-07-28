To imię dosłownie oznacza "władcę świata". Polacy zapomnieli o nim całkowicie

To imię w naszym kraju nadawane jest niezwykle rzadko, chociaż każdy je zna.

Jest ono symbolem autorytetu oraz przywództwa.

Obecnie w Polsce noszą je zaledwie 224 osoby, a przez ostatnie dziesięć lat nikt nie nazwał tak swojego syna.

Moda na imiona zmienia się bez przerwy. Niektóre z nich królują w zestawieniach od lat, inne znikają tak szybko, jak się pojawiły, a jeszcze inne nigdy nie zdobywają uznania. Idealnym przykładem jest Donald. Wszyscy w Polsce doskonale kojarzą to imię, a jednak rodzice omijają je szerokim łukiem.

Imię Donald - pochodzenie i znaczenie

Donald to imię z bogatą przeszłością, wywodzące się wprost z języka gaelickiego, którym posługiwano się w Irlandii i Szkocji. Jego korzenie sięgają słowa Domhnall, złożonego z elementów oznaczających "świat" i "władcę". Dlatego najczęściej interpretuje się je jako "pana świata", "władcę świata" czy "rządzącego ludem". Przez stulecia brylowało na dworach szkockich królów i arystokratów, co tylko potęguje jego majestatyczny wydźwięk.

Mężczyźni o imieniu Donald uchodzą za ambitnych, odpowiedzialnych i zdecydowanych liderów. Oczywiście samo imię nie kształtuje osobowości, jednak symbolika przypisana Donaldowi nierozerwalnie wiąże się z przywództwem, siłą i wielkim autorytetem.

Ilu mężczyzn w Polsce nosi imię Donald?

Wśród najbardziej rozpoznawalnych posiadaczy tego imienia znajdują się czołowi politycy. Mowa tu chociażby o Donaldzie Trumpie, amerykańskim prezydencie, czy Donaldzie Tusku, polskim premierze i dawnym szefie Rady Europejskiej. Nad Wisłą Donald nigdy nie przebił się do czołówki najchętniej wybieranych imion. Nie dorównał tradycyjnym polskim odpowiednikom, ale każdy mieszkaniec kraju bez problemu je rozpozna. Dane z bazy PESEL wskazują, że w Polsce żyje tylko 224 Donaldów, co daje temu imieniu bardzo odległe, 1196. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu. Co więcej, w minionej dekadzie żaden chłopiec w naszym kraju nie otrzymał tego imienia.

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Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu Pytanie 1 z 15 Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o: Skakanie na skakance Grę w gumę Grę w klasy Następne pytanie