Dajesz psu buziaki w czubek głowy i przytulasz go jak dziecko? Dla czworonoga może być to sygnał, że masz złe zamiary. Jak zrozumieć zachowanie psa?

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-28 14:47

Wielu właścicielom wydaje się, że dawanie psu buziaczków dawnych w czubek głowy i przytulanie go w pozycji leżącej, jest dla pupila jasnym sygnałem uczuć, jakimi go darzymy. Jednak okazuje się, że takie myślenie jest błędne, a jedyne co zwierzak odczuwa w tej sytuacji, to strach lub dezorientację. Niektóre psy odbierają takie czułości człowieka jako oznakę złych zamiarów właściciela.

Kobieta przytula małego, rudego psa, który oblizuje pysk. O mowie ciała czworonogów przeczytasz na SE.
Autor: Irene Miller/ Shutterstock
  • Zrozumienie psa to klucz do silnej więzi, jednak często błędnie interpretujemy jego sygnały, przypisując mu ludzkie emocje.
  • Twoje gesty czułości, jak całowanie w głowę czy przytulanie, mogą być dla psa niewygodne, a nawet odbierane jako zagrożenie.
  • Nawet wpatrywanie się w oczy bywa dla czworonoga sygnałem napięcia lub wyzwania.
  • Odkryj, jak prawidłowo odczytywać zachowanie swojego pupila i uniknąć nieświadomego frustrowania go.

Jak zrozumieć zachowanie psa?

Właściciele psów często traktują swoich pupili jak pełnoprawnych członków rodziny. Zwierzaki towarzyszą im niemal w każdym momencie życia. Oczywiście warto zaznaczyć, że podstawową zasadą silnej więzi z czworonogiem jest zrozumienie zwierzęcia i odpowiednie reagowanie na wysłane przez niego sygnały. Przecież wiadomo, że pies nie powie, czego potrzebuje lub co mu przeszkadza. Psiaki komunikują się z człowiekiem głównie poprzez język ciała, wokalizacje i kontekst. Niektóre zachowania psa mogą wydawać się nam, ludziom nielogiczne i niezrozumiałe. Czasami bywa też tak, że jako ludzie po prostu źle odczytujemy sygnały wydawane przez naszego czworonoga. Jednym z najczęstszych błędów, który prowadzi do wielu nieporozumień, jest antropomorfizacja, czyli przypisywanie psom ludzkich cech i emocji. Chociaż psy są zdolne do odczuwania radości, strachu czy smutku, ich sposób postrzegania świata i komunikowania się znacznie różni się od naszego. Projektowanie naszych uczuć na pupila może prowadzić do błędnej interpretacji jego zachowań i potrzeb, a w konsekwencji – do frustracji zarówno u psa, jak i u właściciela. Tak jest w przypadku okazywania czułości psiakowi. Otóż zwierzę niekoniecznie przepada za naszymi buziaczkami czy przytulaniem.

Dajesz psu buziaki w czubek głowy i przytulasz go jak dziecko? Dla niego to sygnał, że masz złe zamiary

Psy nie przepadają za pewnymi ludzkimi formami czułości. W mediach społecznościowych na profilu @futrzakpl, na którym podejmowana jest głownie tematyka dotycząca psychologii zwierząt, pojawiło się nagranie, w którym opisywane są aż trzy zachowania człowieka, których psy nie znoszą. Wśród nich znalazło się między innymi całowanie czworonoga w czubek głowy czy przytulanie go od góry. A dlaczego psy tego nie lubią i lepiej odpuścić sobie tę formę okazywania miłości swojemu pupilowi? Otóż po pierwsze dla zwierzaka są one po prostu niewygodne i niekomfortowe. Poza tym pies nie rozumie buziaków w ten sam sposób co człowiek. Dla niego jest to po prostu naruszenie jego przestrzeni. Kolejnym błędem popełnianym przez właścicieli psów jest ciągłe wpatrywanie się zwierzakowi prosto w oczy.

W psim świecie długie, nieruchome spojrzenie często jest sygnałem napięcia lub wyzwania

- zaznacza autor filmiku.

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