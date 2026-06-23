Ważne ostrzeżenie dla właścicieli psów. Pokazała, jak wygląda udar cieplny u czworonoga. Jak schłodzić psa domowym sposobem?

Psy znacznie gorzej znoszą upały niż ludzie, a ich unikalna fizjologia, oparta głównie na zianiu, sprawia, że regulacja temperatury jest dla nich prawdziwym wyzwaniem.

Przegrzanie, a nawet udar cieplny, to realne zagrożenie – poznaj wczesne objawy, które łatwo przeoczyć, by szybko zareagować i uratować zdrowie swojego pupila.

Odkryj skuteczne metody chłodzenia i sprawdź, czego absolutnie nie wolno robić, aby bezpiecznie przeprowadzić psa przez upalne dni i uniknąć tragicznych konsekwencji.

Upał w Polsce to ciężki czas dla zwierząt domowych. Dlaczego psy tak źle go znoszą?

Panujące w Polsce upały to ciężki czas dla zwierząt domowych. Często zwykły spacer może być ogromnym wyzwaniem dla psiego organizmu. A dlaczego psy tak źle znoszą upały w porównaniu do ludzi? Klucz tkwi w ich fizjologii. Podczas gdy ludzie posiadają miliony gruczołów potowych rozmieszczonych na całym ciele, psy mają je głównie na poduszkach łap. Głównym mechanizmem chłodzenia jest ziajanie, które polega na szybkim odparowywaniu wody z języka i błon śluzowych. Jest to jednak znacznie mniej efektywne niż pocenie się, zwłaszcza gdy wilgotność powietrza jest wysoka, co dodatkowo utrudnia oddawanie ciepła.

Jak psy reagują na upał?

Pies reaguje na upał na wiele sposobów, zarówno fizjologicznie, jak i behawioralnie, próbując utrzymać stałą temperaturę ciała. Jedną z podstawowych reakcji na gorąco jest zianie przez psa. Poprzez szybkie, płytkie oddechy pies zwiększa parowanie wody z języka, błon śluzowych jamy ustnej i dróg oddechowych. Parowanie to obniża temperaturę krwi przepływającej przez te obszary. Poza tym pies będzie aktywnie szukał cienia, chłodnej trawy, płytek ceramicznych, podłogi w łazience lub innych miejsc, gdzie może położyć się i oddawać ciepło. Z pewnością w czasie wysokich temperatur powierza psy piją więcej wody i staja się mniej aktywne fizyczne. Niestety u psów często dochodzi do przegrzania, czyli udaru cieplnego, który jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia zwierzęcia. Jak go rozpoznać?

Pokazała, jak wygląda udar cieplny u psa. Łatwo go przeoczyć

Na Instagramie pojawiło się nagranie przedstawiające, jak wygląda udar cieplny u psa. Autorka profilu @na_psaurok pokazała, jak jej podopieczny zagregował na wysokie temperatury.

W związku z bardzo wysokimi temperaturami, chce przestrzec Was przed możliwym „przegrzaniem” psa. Filmik nagrałam kilka lat temu, jak Ali jeszcze był młodym i silnym psem. Akurat wtedy temperatura nie przekraczała 25 stopni, byliśmy w lesie gdy Ali wybiegł i tak oddychał, wiedziałam że coś jest nie tak, ale nie wiedziałam, że ten stan bardzo poważnie zagrażał życiu mojego psa. Mimo, że lecznice miałam dosłownie po drugiej stronie ulicy to lekarz powiedział, że istnieje szansa, że Ali tego nie przeżyje. Miał aż 41 stopni gorączki, dostał odrazu kroplówkę i zimne okłady… na całe szczęście wszystko skończyło się dobrze

- czytamy pod nagraniem.

Objawy przegrzania u psa

Wczesne objawy udaru cieplnego u psa:

Nadmierne zianie (szybkie, płytkie oddechy).

Głośne, wysiłkowe oddychanie.

Ślinotok (ślina gęsta, ciągnąca się).

Jasnoczerwone dziąsła i język.

Niepokój, nerwowość, niemożność znalezienia wygodnej pozycji.

Gorąca skóra w dotyku.

Późne, poważniejsze objawy przegrzania u psa:

Osłabienie, chwiejny chód, ataksja (zaburzenia koordynacji ruchowej).

Wymioty (mogą być krwiste).

Biegunka (może być krwista).

Drgawki, drżenie mięśni.

Omdlenia, utrata przytomności.

Zasinienie dziąseł (objaw niedotlenienia).

Przyspieszone, nieregularne bicie serca.

Podwyższona temperatura ciała (powyżej 40-41°C).

Jak pomóc psu przetrwać upalne dni w Polsce?

Poza podstawowymi metodami, rynek oferuje szereg produktów, które mogą ulżyć Twojemu psu w upały. Maty chłodzące, wypełnione specjalnym żelem, aktywują się pod ciężarem zwierzęcia, zapewniając ulgę bez konieczności zasilania czy chłodzenia w lodówce. Możesz także rozważyć zakup kamizelki chłodzącej, którą wystarczy zmoczyć wodą, aby parowanie obniżało temperaturę ciała psa podczas spacerów. W ogrodzie świetnie sprawdzi się niewielki basenik dla dzieci, który pozwoli psu na bezpieczne orzeźwienie. Nigdy nie polewaj przegrzanego psa lodowatą wodą – gwałtowna zmiana temperatury może doprowadzić do szoku termicznego. Zamiast tego używaj letniej lub chłodnej wody, koncentrując się na szyi, pachwinach i poduszkach łap. Unikaj także zakładania psu kagańca, który uniemożliwia mu swobodne ziajanie, kluczowe dla regulacji temperatury ciała.

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