Dlaczego pies wylizuje Twoje rany? Prawda może zaskoczyć wielu właścicieli czworonogów. To jest naprawdę wzruszające

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-18 14:30

Na pewno zauważyłaś, że kiedy tylko pojawi się na Twoim ciele rano, to Twój pupil za wszelką cenę próbuje ją wylizać. To instynktowe działanie psa, który wykorzystuje lecznicze działanie swojej śliny, aby przyspieszyć proces gojenia ran. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że to zachowanie psa świadczy o czymś głębszym. Prawda jest wzruszająca i może zaskoczyć wielu właścicieli czworonogów.

Pies, uroczy kundelek o biszkoptowo-białym umaszczeniu, z czułością liże dłoń właściciela, leżąc na pasiastej pościeli w sypialni. Ta scena doskonale ilustruje głęboką więź i instynktowną troskę, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Anna Hoychuk/ Shutterstock
  • Zrozumienie psiej komunikacji jest kluczowe, bo często błędnie interpretujemy zachowania, przypisując im ludzkie cechy.
  • Wylizywanie ran to dla psa instynktowny gest troski i próba "pomocy" swojemu człowiekowi, często wzruszający dla właścicieli.
  • Odkryj, dlaczego to zachowanie jest niebezpieczne dla zdrowia i dowiedz się, czemu absolutnie nie powinieneś na nie pozwalać.

Jak rozumieć zachowanie psa?

Wiele zachowań psa może być niezrozumiałych dla jego właściciela. Warto mieć na uwadze, że psy komunikują się z nami głównie poprzez język ciała, wokalizacje i kontekst. Przez to niektóre zachowania psa mogą wydawać się nam, ludziom nielogiczne i niezrozumiałe. A to właśnie prawidłowa komunikacja z psem to klucz do zbudowania silnej więzi i wzajemnego zrozumienia. Jednym z najczęstszych błędów, który prowadzi do wielu nieporozumień, jest antropomorfizacja, czyli przypisywanie psom ludzkich cech i emocji. Chociaż psy są zdolne do odczuwania radości, strachu czy smutku, ich sposób postrzegania świata i komunikowania się znacznie różni się od naszego. Projektowanie naszych uczuć na pupila może prowadzić do błędnej interpretacji jego zachowań i potrzeb, a w konsekwencji – do frustracji zarówno u psa, jak i u właściciela. A jak rozumieć sytuację, w której pies zaczyna wylizywać rany na ciele właściciela? Dlaczego to robi i co to dla niego znaczy?

Dlaczego pies wylizuje Twoje rany? Prawda może zaskoczyć wielu właścicieli czworonogów

Wylizywanie ran przez psa to zachowanie, które, choć dla wielu ludzi może wydawać się dziwne, a nawet niehigieniczne, ma swoje korzenie w instynktach i specyfice psiej komunikacji oraz biologii. Istnieje kilka powodów, dla których pies może wylizywać rany swojego właściciela. Zacznijmy od tego, że krew, osocze i płyny ustrojowe z rany mają specyficzny zapach i smak, który dla psa, jako zwierzęcia kierującego się węchem i smakiem, może być intrygujący i przyciągający. Pies może wylizywać ranę z ciekawości, aby "zbadać" nowy zapach lub substancję. Jednak to nie wszystko. To zachowanie ma także podłoże nieco bardziej psychologiczne. Dla wielu właścicieli może być to niezwykle wzruszające. O co chodzi?

Wylizywane ran przez psa. Wzruszający gest

W stadzie psy wylizują rany innym osobnikom, zwłaszcza szczeniętom. Jest to naturalny sposób na utrzymanie higieny i wspieranie procesu gojenia. Pies traktuje swojego właściciela jako członka swojego "stada" lub rodziny, więc instynktownie próbuje "pomóc" w ten sam sposób. Jednym słowem lizanie to dla psów jedna z form okazywania uczuć, sympatii i pocieszenia. Kiedy pies wyczuwa, że jego właściciel jest zraniony, cierpiący lub w jakiś sposób osłabiony, może próbować go pocieszyć i okazać troskę poprzez lizanie. Jest to ich sposób na powiedzenie "jestem z tobą" lub "chcę ci pomóc".

Czy wylizywanie ran przez psa jest bezpieczne?

Z troski o własne zdrowie, nie powinniśmy pozwalać psu lizania naszych ran. Dlaczego? Psia ślina, choć zawiera pewne enzymy, które mogą mieć działanie antybakteryjne (głównie na rany u psów), jest również pełna bakterii, które są naturalne dla psiego organizmu, ale mogą być bardzo szkodliwe dla ludzi, zwłaszcza w otwartej ranie. Do najczęstszych należą bakterie takie jak Pasteurella, Capnocytophaga canimorsus, E. coli czy Salmonella. Wprowadzenie tych bakterii do rany może prowadzić do poważnych infekcji, w tym sepsy. Dodatkowo lizanie może podrażniać ranę, usuwać strupy, a nawet mechanicznie otwierać ją na nowo, co znacznie opóźnia proces gojenia i zwiększa ryzyko powikłań.

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