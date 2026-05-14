Czy pies może oglądać telewizję? Odpowiedź znanej weterynarki zaskoczy właścicieli czworonogów

Wielu właścicieli psów zauważa, że ich pupile wydają się oglądać telewizję, co rodzi intrygujące pytanie o ich faktyczną percepcję ekranu.

Znana weterynarz Dorota Sumińska rozwiewa te wątpliwości, potwierdzając, że niektóre psy faktycznie są w stanie dostrzegać i interpretować obrazy telewizyjne.

Odkryj, co sprawia, że mózg psa może przetwarzać obraz z ekranu i czy Twój czworonożny przyjaciel również należy do tej wyjątkowej grupy!

Czy pies rzeczywiście może oglądać telewizję? To pytanie nurtuje właścicieli

Każdy posiadacz psa z pewnością potwierdzi tezę, że wieź ze zwierzęciem jest wyjątkowa. Psy są niezwykle wrażliwe na subtelne sygnały, które wysyłamy, zarówno werbalne, jak i niewerbalne. Dzięki temu znakomicie odgadują nasze emocje i uczucia. To wszystko za sprawą hormonów jakie wydziela nasze ciało w zależności, czy jesteśmy szczęśliwi, smutni, przestraszeni czy zestresowani. Wówczas możemy liczyć na pocieszenie ze strony naszego pupila, chęć obrony lub uspokojenia nas. Taka więź z psem sprawia, że wielu właścicieli mówi wprost, ze traktuje swojego czworonoga jak pełnoprawnego członka rodziny. Zwierzak towarzyszy w ważnych wydarzeniach, urlopach, a także w zwykłych codziennych czynnościach. Często posiadacze psów mogą zauważyć, że pupil zasiada obok nich na kanapie i wygląda tak, jakby oglądał z nami telewizję. Ale czy faktycznie psiak jest w stanie widzieć to, co dzieje się na ekranie? Na to pytanie postanowiła odpowiedzieć znana w mediach społecznościowych lekarz weterynarii, Dorota Sumińska.

Weterynarka wyjaśnia, czy psy widzą to, co się dzieje na ekranie telewizora

Dorota Sumińska prowadzi na Instagramie konto @suminska_zwierze_ci_sie, gdzie razem ze swoją córką rozmawia o zwierzętach. W jednym z dodanych przez siebie filmików weterynarka postanowiła odpowiedzieć na pytanie, które zadaje sobie wielu właścicieli czworonogów. Czy pies może oglądać telewizję? Jej odpowiedź może zaskoczyć.

Tak pies rzeczywiście może oglądać telewizję. Nie każdy pies, ale są psy, których mózg jest w stanie tak nastawić swoją percepcję, że ten obraz telewizyjny widzi. Nie każdy pies potrafi to zrobić, ale jest coraz więcej psów, które widzą zarówno obraz w telewizorze, jak i obraz na ekranie tabletu, komputera

- wyjaśnia Dorota Sumińska. Zatem kiedy Twój pupil z zaciekawieniem wpatruje się w obraz telewizora, to prawdopodobnie jest zainteresowany, tym co tam widzi.

