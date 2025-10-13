Psy komunikują się z nami na wiele sposobów, a ich zachowanie jest odzwierciedleniem emocji i potrzeb.

Kładzenie łapy na człowieku to ważny sygnał, świadczący o silnej więzi i przywiązaniu psa do opiekuna.

Gest podawania łapy może oznaczać prośbę o uwagę, wyraz zaufania, a nawet chęć pocieszenia.

Jakie są inne ukryte znaczenia tego popularnego psiego zachowania i co Twój pupil chce Ci w ten sposób powiedzieć?

Jak komunikuje się z Tobą pies?

Zwierzęta domowe, w szczególności koty i psy, nauczyły się indywidualnych sposobów komunikacji z ludźmi. Dzięki potrafią one wyrażać swoje potrzeby oraz emocje. Każde zwierzę jest inne, a ich właściciel często najlepiej rozumie język swojego pupila.

W przypadków psów najważniejszymi elementami komunikacji jest pozycja ogona, ziewanie, a nawet stan sierści. Bardzo często psy komunikują się ze swoimi właścicielami kładąc na nich łapy. To ważny sygnał, który podkreśla więź pomiędzy opiekunem, a jego czworonogiem. Eksperci wskazują, że takie zachowanie świadczy o przywiązaniu zwierzęcia, oraz wskazuje, że jest mu z Tobą dobrze. - Kiedy dostaniesz "łapę", gdy już głaszczesz, łaskoczesz lub w inny sposób poświęcasz swojemu psu fizyczną uwagę… jest prawdopodobne, że intuicyjnie zrozumiesz, że twój pies chce, abyś robił dalej dokładnie to, co robisz. To jeden z najczęstszych powodów, dla których psy kładą łapy na ludziach - wskazuje behawiorystka Sarah Wooten z Pumpkin Pet Insurance.

Dlaczego pies podaje łapę?