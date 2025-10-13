- Psy komunikują się z nami na wiele sposobów, a ich zachowanie jest odzwierciedleniem emocji i potrzeb.
- Kładzenie łapy na człowieku to ważny sygnał, świadczący o silnej więzi i przywiązaniu psa do opiekuna.
- Gest podawania łapy może oznaczać prośbę o uwagę, wyraz zaufania, a nawet chęć pocieszenia.
- Jakie są inne ukryte znaczenia tego popularnego psiego zachowania i co Twój pupil chce Ci w ten sposób powiedzieć?
Jak komunikuje się z Tobą pies?
Zwierzęta domowe, w szczególności koty i psy, nauczyły się indywidualnych sposobów komunikacji z ludźmi. Dzięki potrafią one wyrażać swoje potrzeby oraz emocje. Każde zwierzę jest inne, a ich właściciel często najlepiej rozumie język swojego pupila.
W przypadków psów najważniejszymi elementami komunikacji jest pozycja ogona, ziewanie, a nawet stan sierści. Bardzo często psy komunikują się ze swoimi właścicielami kładąc na nich łapy. To ważny sygnał, który podkreśla więź pomiędzy opiekunem, a jego czworonogiem. Eksperci wskazują, że takie zachowanie świadczy o przywiązaniu zwierzęcia, oraz wskazuje, że jest mu z Tobą dobrze. - Kiedy dostaniesz "łapę", gdy już głaszczesz, łaskoczesz lub w inny sposób poświęcasz swojemu psu fizyczną uwagę… jest prawdopodobne, że intuicyjnie zrozumiesz, że twój pies chce, abyś robił dalej dokładnie to, co robisz. To jeden z najczęstszych powodów, dla których psy kładą łapy na ludziach - wskazuje behawiorystka Sarah Wooten z Pumpkin Pet Insurance.
Dlaczego pies podaje łapę?
- Chęć zwrócenia uwagi / nawiązania kontaktu - to bardzo częsty powód - pies może chcieć, byś go pogłaskał, pobawił się z nim lub po prostu zwrócił uwagę na siebie.
- Wyraz przywiązania i zaufania - podanie łapy to dla psa forma bliskości - dotyk pomaga zacieśnić więź z opiekunem.
- Prośba o coś - np. o spacer, jedzenie, wyjście “dolne potrzeby” - Jeśli pies podaje łapę, może to być jego sposób na zakomunikowanie potrzeby lub oczekiwania.
- Pocieszenie / emocjonalne wsparcie - kiedy opiekun jest smutny, zestresowany lub nieobecny emocjonalnie, pies może użyć łapy jako gestu wsparcia.
- Nauczone zachowanie / wzmocnienie pozytywne - jeżeli pies często dostawał smakołyk, pochwałę lub uwagę po podaniu łapy - nauczył się, że ten gest się opłaca.
- Zaznaczenie obecności / lekkie narzucenie swojej woli - Ww niektórych interpretacjach behawioralnych pies może gestem łapy próbować „ustawić” sytuację - np. domagać się, byś coś zrobił po jego myśli.
- Lęk, niepewność, potrzeba poczucia bezpieczeństwa - w sytuacjach stresu - burzy, wizyty u weterynarza, nowości - pies może szukać kontaktu fizycznego jako formy uspokojenia.