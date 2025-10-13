Dlaczego pies podaje Ci łapę? To wyraźny komunikat, który właściciele czworonogów muszą znać

Karolina Piątkowska
2025-10-13 10:37

Nie bez powodu mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Czworonogi tez przez tysiące lat ewolucji nauczyły się komunikacji z ludźmi. Jednym z najbardziej charakterystycznych zachowań psów jest podawanie łapy. Specjaliści wskazują, że zachowanie to nie jest jedynie wytresowaną sztuczką, ale wyraźnym sygnałem, jaki chcesz przekazać nam pies. Sprawdź, co oznacza podawanie przez psa łapy.

  • Psy komunikują się z nami na wiele sposobów, a ich zachowanie jest odzwierciedleniem emocji i potrzeb.
  • Kładzenie łapy na człowieku to ważny sygnał, świadczący o silnej więzi i przywiązaniu psa do opiekuna.
  • Gest podawania łapy może oznaczać prośbę o uwagę, wyraz zaufania, a nawet chęć pocieszenia.
  • Jakie są inne ukryte znaczenia tego popularnego psiego zachowania i co Twój pupil chce Ci w ten sposób powiedzieć?

Jak komunikuje się z Tobą pies?

Zwierzęta domowe, w szczególności koty i psy, nauczyły się indywidualnych sposobów komunikacji z ludźmi. Dzięki potrafią one wyrażać swoje potrzeby oraz emocje. Każde zwierzę jest inne, a ich właściciel często najlepiej rozumie język swojego pupila.

W przypadków psów najważniejszymi elementami komunikacji jest pozycja ogona, ziewanie, a nawet stan sierści. Bardzo często psy komunikują się ze swoimi właścicielami kładąc na nich łapy. To ważny sygnał, który podkreśla więź pomiędzy opiekunem, a jego czworonogiem. Eksperci wskazują, że takie zachowanie świadczy o przywiązaniu zwierzęcia, oraz wskazuje, że jest mu z Tobą dobrze. - Kiedy dostaniesz "łapę", gdy już głaszczesz, łaskoczesz lub w inny sposób poświęcasz swojemu psu fizyczną uwagę… jest prawdopodobne, że intuicyjnie zrozumiesz, że twój pies chce, abyś robił dalej dokładnie to, co robisz. To jeden z najczęstszych powodów, dla których psy kładą łapy na ludziach - wskazuje behawiorystka Sarah Wooten z Pumpkin Pet Insurance.

Dlaczego pies podaje łapę?

  • Chęć zwrócenia uwagi / nawiązania kontaktu - to bardzo częsty powód - pies może chcieć, byś go pogłaskał, pobawił się z nim lub po prostu zwrócił uwagę na siebie.
  • Wyraz przywiązania i zaufania - podanie łapy to dla psa forma bliskości - dotyk pomaga zacieśnić więź z opiekunem.
  • Prośba o coś - np. o spacer, jedzenie, wyjście “dolne potrzeby” - Jeśli pies podaje łapę, może to być jego sposób na zakomunikowanie potrzeby lub oczekiwania.
  • Pocieszenie / emocjonalne wsparcie - kiedy opiekun jest smutny, zestresowany lub nieobecny emocjonalnie, pies może użyć łapy jako gestu wsparcia.
  • Nauczone zachowanie / wzmocnienie pozytywne - jeżeli pies często dostawał smakołyk, pochwałę lub uwagę po podaniu łapy - nauczył się, że ten gest się opłaca.
  • Zaznaczenie obecności / lekkie narzucenie swojej woli - Ww niektórych interpretacjach behawioralnych pies może gestem łapy próbować „ustawić” sytuację - np. domagać się, byś coś zrobił po jego myśli.
  • Lęk, niepewność, potrzeba poczucia bezpieczeństwa - w sytuacjach stresu - burzy, wizyty u weterynarza, nowości - pies może szukać kontaktu fizycznego jako formy uspokojenia.
