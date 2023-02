Kwiaty i rośliny trujące dla kotów i psów. Zobacz, które rośliny mogą być szkodliwe dla Twojego pupila. Niektóre są bardzo niebezpieczne

Najbardziej trujące rośliny dla kotów i psów

Kwiaty i rośliny, jakie hodujemy w domach często mogą być bardzo szkodliwe na naszych zwierząt. Wynika to przede wszystkich z mechanizmów obronnych roślin, które wydzielając wszelkiego rodzaju toksyny "bronią się" przed ich zjedzeniem. Zwierzęta nie potrafią rozróżnić, które kwiaty mogą im zaszkodzić, dlatego ich właściciel przed zakupem nowej roślinki powinien sprawdzić poziom jej szkodliwości. Warto pamiętać, że aby doszło do zatrucia niebezpieczna substancja musi trafić do organizmu zwierzaka, zatem szkodliwe nie jest samo posiadanie danego kwiatka, a trzymanie go w miejscu, do którego zwierzę ma dostęp.

Jakie rośliny są szkodliwe dla zwierząt?

Cycas revoluta (sagowiec odwinięty)

To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin. Może powodować krwawienie z żołądka, uszkodzenie wątroby, niewydolność nerek, a w najgorszych przypadkach nawet śmierć z powodu zatrzymania akcji serca.

Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)

W przypadku spożycia tej rośliny może wystąpić zapalenie jamy ustnej, pieczenie w jamie ustnej, drgawki, krwawa biegunka, utrata przytomności i śmierć.

Skrzydłokwiat

Jego spożycie grozi: pieczeniem pyszczka, podrażnieniem języka i warg, ślinieniem się, pianą z pyszczka, a także mogą wystąpić trudności w połykaniu i wymioty.

Poinsecja (gwiazda betlejemska)

To jeden z najbardziej popularnych kwiatów w okresie bożonarodzeniowym, jest on dla zwierząt szkodliwy. Jego zjedzeniem grozi podrażnieniem śluzówek, ślinotokiem, wymiotami, biegunką, kontakt z sokiem mlecznym rośliny może powodować podrażnienie skóry.

Amarylis

Ten piękny kwiat jest trujący dla zwierząt. Połknięcie liści, kwiatów oraz cebulek wywołuje wymioty, biegunkę, skurcze brzucha i drgawki.

Lilie

Wszelkiego rodzaju lilie są bardzo niebezpieczne dla kotów i psów. Co ważne, objawy mogą zacząć się ujawniać dopiero po 24h godzinach. Wśród nich wymienia się silną biegunkę, drgawki oraz niewydolność nerek, która prowadzi do śmierci.

Kliwia

Po jej spożyciu występują: wymioty, biegunka, uszkodzenia błon śluzowych jelit, krwawienie z układu pokarmowego, uszkodzenie nerek, uszkodzenie wątroby, a nawet śmierć.

Azalia

Spożycie tej rośliny wywołuje wymioty, biegunkę, ślinotok, brak koordynacji ruchowej, paraliż kończyn, osłabienie, śpiączkę, drgawki, zaburzenia rytmu serca, oraz śmierć.

Pamiętaj, by przed zakupem nowej rośliny zawsze sprawdzić jej szkodliwość dla zwierząt. Wymieniona lista zawiera najpopularniejsze kwiaty, ale każdy przypadek warto sprawdzać osobno.

