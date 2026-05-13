Ból brzucha ze stresu u dziecka? Sprawdź, jak rozpoznać somatyzację i pomóc maluchowi

Silne emocje i codzienne trudności potrafią bardzo szybko zamienić się w prawdziwy fizyczny ból u dziecka

Jak podaje strona American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, ciało malucha zaczyna samo chorować przy braku umiejętności nazywania trudnych uczuć

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health, częstą przyczyną somatyzacji bywają po prostu zwykłe kłótnie w domu

Zbyt mocne skupianie się na dolegliwościach i ciągłe pocieszanie potrafią dodatkowo nasilić ból brzucha ze stresu

Zwykły powrót do codziennych obowiązków i spacer to najlepszy sposób na to, jak ostatecznie pomóc maluchowi

Dziecko boli brzuch, ale lekarz nic nie widzi. Wyjaśniamy powody

Wyobraź sobie, że twoje dziecko rano płacze, bo bardzo boli je brzuch albo głowa. Jedziecie do przychodni, robicie absolutnie wszystkie potrzebne badania, a lekarz mówi, że maluch jest całkowicie zdrowy. Taka sytuacja nazywa się somatyzacją i oznacza, że silne emocje oraz trudności zamieniają się w prawdziwy ból fizyczny.

Jak możemy przeczytać na stronie American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, kiedy dziecko nie umie nazwać swoich trudnych uczuć, to jego ciało przejmuje kontrolę i samo zaczyna chorować. Zwykły stres przed przedszkolem czy klasówką sprawia, że mięśnie mocno się napinają, a serce bije o wiele szybciej. W efekcie ten ból jest jak najbardziej prawdziwy, chociaż wcale nie wywołuje go żaden groźny wirus czy bakteria.

Skąd bierze się stres u dziecka? Najczęstsze przyczyny somatyzacji

Czasami trudno nam zauważyć, co dokładnie gnębi nasze dziecko, ponieważ powody mogą być głęboko ukryte przed światem dorosłych. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na łamach Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health, ból brzucha czy głowy u małego ucznia lub przedszkolaka często wywołują zwykłe codzienne sytuacje:

problemy z rówieśnikami na placu zabaw lub dokuczanie w szkole

zbyt duża presja związana z nauką i zbliżającymi się sprawdzianami

częste kłótnie w domu pomiędzy rodzicami

brak czasu na spokojną rozmowę i wspólną rodzinną zabawę

kłopoty finansowe rodziny, które małe dziecko podświadomie wyczuwa

Kiedy te wszystkie nerwy kumulują się w głowie dziecka, jego jedynym sposobem na ucieczkę od trudności staje się ból. Maluch podświadomie woli zostać w swoim ciepłym łóżku, bo wtedy czuje się bezpiecznie i nie musi mierzyć się z problemami w szkole.

Skupienie na bólu. Jak nasze reakcje potęgują objawy u malucha?

Zdarza się tak, że rodzice z dobrego serca po prostu za bardzo skupiają się na dolegliwościach swojego dziecka. Ciągle o nie wypytują, cały czas pocieszają i pozwalają na omijanie lekcji w szkole, co na krótką metę przynosi upragnioną ulgę. Niestety takie zachowanie sprawia, że maluch jeszcze bardziej wsłuchuje się w swoje ciało i z czasem te dolegliwości stają się coraz silniejsze.

W poradniku wydanym przez organizację Melbourne Children's czytamy, że ciągłe myślenie o bólu wzmacnia pewne konkretne ścieżki w mózgu. Zamiast bawić się z kolegami na podwórku, dziecko zamyka się w swoim pokoju i myśli wyłącznie o chorym brzuchu. Żeby temu skutecznie zapobiec, warto delikatnie zachęcać syna lub córkę do mówienia o swoich codziennych relacjach i szkolnych przygodach zamiast o samym samopoczuciu.

Jak pomóc dziecku przy bólach ze stresu? Sprawdzone sposoby

Kiedy masz już stuprocentową pewność, że za dolegliwościami stoją tylko bóle ze stresu, dobrym pomysłem może być powolny powrót do całkiem normalnego życia. Instrukcja opublikowana przez Merck Manual podpowiada, żeby chwalić dziecko za każdy dzień spędzony w szkole i nagradzać je chociażby wspólnym wyjściem na długi spacer. Zdecydowanie warto nie skupiać się zbytnio na samej chorobie i nie biegać po kolejnych przychodniach, jeśli poprzednie wyniki badań były w pełni w porządku. Możesz też dogadać się z pielęgniarką w szkole, żeby w razie dużego kryzysu pozwoliła maluchowi poleżeć kwadrans w spokojnym gabinecie, a potem odesłała go z powrotem na lekcje. Taka codzienna normalność i nasze rodzicielskie wsparcie dają dziecku największe poczucie bezpieczeństwa i pomagają ostatecznie pokonać trudne emocje.

Źródła:

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP-PAC), Facts for Families: “Physical Symptoms of Emotional Distress: Somatic Symptoms and Related Disorders”

Medically unexplained symptoms: A guide for parents, carers, and families

Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health — “Identification and Management of Somatic Symptoms and Emotional Disturbance”

Merck Manual Consumer Version — “Chronic Abdominal Pain and Recurring Abdominal Pain”