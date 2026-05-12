Dziecko nudzi się w szkole? To może być sygnał, że potrzebuje dodatkowych wyzwań

Dlaczego dziecko ciągle narzeka na nudę na lekcjach?

Prawie każde dziecko czasem marudzi, że w szkole jest po prostu nudno i nie chce mu się tam iść. Zazwyczaj to zwykłe zmęczenie wczesnym wstawaniem lub niechęć do odrabiania lekcji. Czasem jednak taka ciągła nuda to sygnał, że twoje dziecko opanował już dany materiał i męczy go ciągłe powtarzanie tych samych i prostych zadań.

Jak możemy przeczytać na stronie University of Connecticut, zdolne dzieci bardzo szybko tracą zapał do powtarzalnych ćwiczeń, które nie sprawiają im żadnej trudności. Co ciekawe, te same dzieci potrafią w domu przez wiele godzin w pełnym skupieniu robić trudne rzeczy, które same sobie wybrały. Właśnie ta różnica w zachowaniu między domem a szkołą podpowiada nam, że problemem wcale nie jest lenistwo, a zwykły brak odpowiedniego wyzwania.

Jak rozpoznać, że uczeń potrzebuje większych wyzwań?

Stowarzyszenie National Association for Gifted Children podpowiada, że bystre dzieci bardzo często wykazują pewne wspólne cechy. Zanim pomyślisz, że twój maluch po prostu nie lubi szkoły, warto sprawdzić, czy nie pasują do niego poniższe zachowania:

uczy się nowych rzeczy bardzo szybko i bez wielkich ćwiczeń

zadaje mnóstwo trudnych i wnikliwych pytań każdego dnia

ma świetną pamięć i używa bardzo bogatego słownictwa

potrafi niezwykle mocno skupić się na swoich zainteresowaniach

jest mocno wrażliwe i często buja w obłokach na lekcjach

Jeśli widzisz u swojego dziecka kilka z tych cech, dobrym pomysłem może być poszukanie dla niego dodatkowych bodźców do myślenia. Zdolny uczeń bez odpowiednich zajęć bardzo szybko straci motywację i zupełnie zniechęci się do nauki.

Jak rozmawiać z nauczycielem o nudzie na zajęciach?

Kiedy idziesz na wywiadówkę, spróbuj podejść do sprawy bardzo spokojnie i konkretnie, bez rzucania oskarżeń w stronę szkoły. Zamiast mówić wprost, że twoje dziecko jest wybitnie zdolne i uważa lekcje za stratę czasu, opisz po prostu to, co widzisz na co dzień w domu i jak to wpływa na jego samopoczucie. Dobrze jest pokazać wychowawcy małe próbki tego, co maluch chętnie robi po lekcjach, na przykład trudniejsze rysunki, skomplikowane budowle z klocków czy przeczytane książki. Zapytaj delikatnie, jak możecie wspólnie pomóc dziecku, aby na nowo poczuło radość i nie frustrowało się na zajęciach. Wspólne szukanie rozwiązań z nauczycielem zawsze przynosi o wiele lepsze efekty niż zrzucanie całej winy na system edukacji.

Brak motywacji u dziecka. Jak rozwijać pasje w domu?

Program w szkole nie zawsze jest w stanie zaspokoić ogromny głód wiedzy każdego ucznia w klasie. Dlatego warto zadbać o to, aby twoje dziecko miało stałą szansę na odkrywanie swoich zainteresowań zaraz po powrocie do domu. Możecie wspólnie robić zupełnie nowe rzeczy, od gotowania i drobnego majsterkowania, aż po czytanie ciekawych książek czy codzienną opiekę nad zwierzętami.

Chodzi głównie o to, aby dać maluchowi pełną swobodę robienia błędów i pokazać mu, że liczą się chęci, a nie tylko idealne oceny na świadectwie. Dodatkowe zajęcia pozaszkolne lub lokalne kółka zainteresowań pomogą mu też znaleźć kolegów o podobnych pasjach i talentach. Dzięki takiemu podejściu dziecko szybko poczuje, że nauka to wcale nie jest przykry obowiązek, ale całkiem fajna i fascynująca zabawa.

Źródła:

University of Connecticut — Renzulli Center for Creativity, Gifted Education, and Talent Development (“Underachievement in Gifted and Talented Students with Special Needs”)

National Association for Gifted Children (NAGC) – “Common Characteristics of Gifted Individuals”

National Association for Gifted Children (NAGC) – “Classroom Advocacy” TIP Sheet

National Association for Gifted Children (NAGC) brochure: “Helping Your Gifted Child Succeed!”