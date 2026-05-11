Pierwsza praca nastolatka w wakacje? Sprawdź jak przygotować dziecko do mądrego zarabiania pieniędzy

Pierwszy zarobek w wakacje. Jak zacząć rozmowę z nastolatkiem?

Twój nastolatek mówi ci o tym, że chce iść do pracy w wakacje, co budzi dumę i sporo rodzicielskich obaw. Zanim wyślesz dziecko do pisania CV, dobrym pomysłem może być wspólne usiądnięcie do stołu i zrobienie małej burzy mózgów. Na łamach materiałów National Institutes of Health czytamy, że relacja z nastolatkiem przypomina spółkę, w której rodzic ma po prostu więcej doświadczenia i pomaga młodemu człowiekowi wejść w dorosłe życie.

Rozmowę warto zacząć od pytania o to, co dziecko lubi robić i czy woli pracować na cały etat czy tylko na kilka godzin dziennie. Wspólne przygotowanie życiorysu i przećwiczenie na sucho rozmowy o pracę w domu bardzo ułatwia start na rynku pracy. Dzięki temu nastolatek ma mniejszy stres przed spotkaniem z przyszłym szefem i uczy się łatwiejszego budowania kontaktów międzyludzkich.

Gdzie może pracować nieletni? Wyjaśniamy przepisy i ograniczenia

Zanim dziecko zacznie szukać ofert, warto poznać zasady zatrudniania młodych ludzi, ponieważ prawo bardzo dokładnie określa to, co wolno robić czternastolatkowi czy szesnastolatkowi:

młodsze dzieci w wieku 14 i 15 lat mogą pracować tylko poza godzinami szkoły przez ściśle określoną liczbę godzin

całkowicie bezpiecznym i dozwolonym zajęciem jest praca w biurze, pomoc w układaniu towaru na półkach czy lekka praca w kuchni

osoby niepełnoletnie nie mogą pracować na budowie, na wysokościach ani obsługiwać maszyn do cięcia mięsa czy pieczenia

kategorycznie zakazana jest praca przy transporcie, w chłodniach oraz w miejscach z materiałami wybuchowymi i radiacyjnymi

Warto pamiętać, że starsze nastolatki w wieku 16 i 17 lat mają już trochę więcej swobody w kwestii godzin i rodzaju pracy. Mimo tego nadal chronią ich przepisy zabraniające wykonywania obowiązków w ciężkich warunkach przemysłowych i w górnictwie. Wybór bezpiecznego zajęcia to podstawa, żeby wakacyjny zarobek nie skończył się kłopotami ze zdrowiem.

Jak pomóc dziecku zaplanować budżet i szanować zarobione pieniądze?

Kiedy nastolatek dostanie pierwszą wypłatę, często pojawia się ogromne zdziwienie, że na konto trafia o wiele mniej pieniędzy, niż było zapisane w umowie. Aby tego uniknąć, usiądźcie razem i na spokojnie przeanalizujcie dokumenty od pracodawcy, szukając różnicy między kwotą brutto a kwotą netto. Jak podaje Consumer Financial Protection Bureau, zobaczenie wszystkich potrąceń i podatków na własne oczy uczy młodego człowieka, ile faktycznie kosztuje życie i z czym wiąże się dorosłość. Dzięki takiej wiedzy nastolatek może mądrze zaplanować swoje wydatki na codzienne przyjemności czy opłacenie telefonu komórkowego. To także idealny moment, aby zachęcić dziecko do odkładania części wypłaty na przyszłe cele, takie jak kurs prawa jazdy czy letni wyjazd ze znajomymi.

Zarządzanie czasem a wakacyjna praca. Jak zadbać o odpoczynek?

Praca to jedno, ale letnie miesiące służą przede wszystkim do regeneracji po ciężkim roku nauki w szkole. Kiedy nastolatek bierze na siebie nowe obowiązki pracownicze, bardzo szybko może poczuć się zmęczony i przytłoczony brakiem czasu na spotkania ze znajomymi. Problem pojawia się w momencie, gdy praca zajmuje całe dnie, a dziecko potrzebuje po prostu snu i zwykłej rozrywki.

Rozwiązaniem jest nauczenie dziecka mądrego planowania dnia i wpisywania w grafik momentów na leżenie na kanapie. Krótkie i rzeczowe rozmowy o domowym kalendarzu pomagają ustalić priorytety, co pozwala utrzymać zdrową równowagę między zarabianiem a odpoczynkiem. Zwykłe domowe obowiązki mogą być tutaj świetnym treningiem pokazującym nastolatkowi, że szybkie wyrzucenie śmieci daje po prostu wolny wieczór na grę z kolegami.

Źródła:

U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division — “Youth Employment Guide for Non-Agricultural Work” (WH1005 REV 06/20)

National Institutes of Health (NIH) videocast handout, “What to do with your teen this summer”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics), “Teaching Time Management to Teens: Less Stress, More Balance”

Consumer Financial Protection Bureau — “Teen years and young adulthood: What’s on a pay stub”