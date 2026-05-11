Nothing prezentuje niebieski wariant słuchawek Ear (open). To model gwarantujący maksymalny komfort w ruchu oraz pełną świadomość otoczenie

Nowy, niebieski wariant kolorystyczny

Nowy odcień w zaktualizowanych słuchawkach Ear (open) to rozwinięcie kolorystyki znanej ze smartfonów Phone (3a) i Phone (4a). Tworząc ten sportowy design, firma Nothing czerpała inspiracje m.in. z niebieskich kortów tenisowych, sprzętu do ćwiczeń, a także z elektroniki retro, retrofuturystycznych wnętrz oraz przezroczystych rzeźb artysty De Waina Valentine'a. Rezultatem jest odcień niebieskiego, który doskonale pasuje do nietypowego kształtu urządzenia i harmonijnie współgra z szerszym ekosystemem produktów Nothing.

Niewyczuwalne w uchu

Waży zaledwie 8,1 grama, dzięki czemu słuchawka Ear (open) Blue jest praktycznie niewyczuwalna podczas biegania, intensywnych treningów czy codziennych dojazdów. Zgodnie z filozofią projektowania Nothing, urządzenie wyróżnia się smukłym i przezroczystym wyglądem, który podkreśla precyzję wykonania tej zgrabnej formy. Etui ładujące o grubości zaledwie 19 mm i intuicyjny sposób przechowywania sprawiają, że słuchawki są zawsze gotowe do drogi, niezwykle lekkie i bez problemu mieszczą się w kieszeni.

Technologia Open Sound – płynny kontakt z otoczeniem

Ear (open) Blue wykorzystują technologię Open Sound firmy Nothing, która zapewnia wciągające doznania dźwiękowe, jednocześnie pozwalając użytkownikom zachować pełną świadomość tego, co dzieje się wokół nich. Od dźwięków nadjeżdżających samochodów po codzienne odgłosy ulicy – możesz pozostać w kontakcie ze światem bez konieczności wstrzymywania muzyki. Otwarta konstrukcja została wyposażona w system Sound Seal oraz głośniki kierunkowe, które minimalizują wyciekanie dźwięku na zewnątrz. Zapewnia to prywatność i idealnie zbalansowaną scenę dźwiękową.

Pewne dopasowanie i wygodne wykończenie

Zaprojektowane z myślą o całodziennym komforcie, słuchawki Ear (open) Blue są pochylone pod kątem 50 stopni i opierają się na uchu w trzech punktach. Taka konstrukcja pozwala umieścić głośnik bezpośrednio nad kanałem słuchowym. Silikonowe zaczepy na uszy zapewniają pewne i stabilne trzymanie podczas ruchu, w tym aktywności fizycznych takich jak bieganie czy jazda na rowerze.

Zaawansowana jakość dźwięku

Innowacyjna membrana, której unikalny projekt oczekuje na przyznanie patentu, gwarantuje bezkompromisową jakość dźwięku. Wykorzystuje ona tytanową powłokę, ultralekki przetwornik oraz stopniowany profil. Taka budowa redukuje zniekształcenia i wzmacnia niskie tony, podczas gdy tytan pozwala na odtwarzanie krystalicznie czystych wysokich częstotliwości. Elementy przetwornika są o blisko 30% lżejsze niż w typowych słuchawkach dousznych, co poprawia wydajność średnich i wysokich tonów nawet o 3 dB. Stopniowany kształt fizycznie przybliża głośnik do ucha, bez utraty komfortu, a automatyczny algorytm Bass Enhance w czasie rzeczywistym optymalizuje niskie częstotliwości, zapewniając głębokie i bogate brzmienie basów.

Bateria na cały dzień

Ear (open) Blue zapewniają do 30 godzin odtwarzania przy użyciu etui ładującego – to czas wystarczający, aby przeciętny biegacz ukończył siedem maratonów. Dla osób w ciągłym ruchu przygotowano opcję szybkiego ładowania: zaledwie 10 minut w etui wystarczy na kolejne 10 godzin słuchania.

Wydajność i trwałość

Słuchawki łączą w sobie wyjątkową wydajność i trwałość, zapewniając krystalicznie czyste połączenia telefoniczne nawet w bardzo trudnych warunkach za sprawą technologii Clear Voice, której działanie wspiera sztuczna inteligencja wytrenowana na ponad 28 milionach różnych scenariuszy hałasu. Codzienne użytkowanie ułatwia funkcja Dual Connection, pozwalająca na płynne i szybkie przełączanie się pomiędzy dwoma połączonymi urządzeniami, podczas gdy tryb Low-latency Mode gwarantuje doskonałą synchronizację dźwięku z obrazem, co sprawdza się idealnie chociażby podczas grania. Urządzenie charakteryzuje się również wysoką wytrzymałością potwierdzoną certyfikatem IP54, który zapewnia odporność na kurz i zachlapania. Ponadto sprzęt pomyślnie przeszedł rygorystyczne testy odporności na pot w ekstremalnych warunkach, wytrzymując 48-godzinną ekspozycję na temperaturę 55°C oraz wilgotność na poziomie 95%. Całość dopełnia elastyczny zaczep na ucho wykonany z lotniczego stopu niklowo-tytanowego, dzięki czemu ten kluczowy element konstrukcji zachowuje swoją pierwotną sprężystość i niezawodność przez długie lata.

Personalizacja w aplikacji Nothing X

Ear (open) Blue w pełni integrują się z aplikacją Nothing X, pozwalając użytkownikom na modyfikację wrażeń słuchowych poprzez wzmocnienie basów, tonów wysokich, wokali lub korzystanie z ustawień stworzonych przez społeczność Nothing. 8-pasmowy korektor (EQ) daje pełną kontrolę nad spersonalizowanym profilem dźwiękowym.

Użytkownicy urządzeń z systemem Nothing OS połączonych ze słuchawkami mają również dostęp głosowy do ChatGPT, co umożliwia wygodną obsługę asystenta AI w ruchu.

