Jak uczyć dziecko empatii? Te codzienne nawyki ułatwią maluchowi zrozumienie emocji rówieśników

Jak podaje raport organizacji UNICEF odpowiednia wrażliwość na krzywdę sprawia, że dzieci znacznie rzadziej dokuczają kolegom na placu zabaw

Zwykłe odłożenie telefonu i uważne słuchanie malucha to najprostsza metoda na budowanie empatii u dzieci w domowym zaciszu

Według portalu HealthyChildren głośne nazywanie trudnych emocji uczy dziecko prawidłowych zachowań w stosunku do innych ludzi

Wspólne czytanie bajek oraz odgrywanie scenek ulubionymi pluszakami to doskonały trening rozwijania empatii podczas codziennej zabawy

Dlaczego empatia u dziecka jest ważna? Wpływ na relacje z rówieśnikami

Wczuwanie się w sytuację innych ludzi to podstawa budowania więzi z kolegami na placu zabaw czy w przedszkolu. Dziecko, które potrafi zrozumieć uczucia swoich rówieśników, łatwiej nawiązuje przyjaźnie i o wiele chętniej dzieli się zabawkami w piaskownicy. Z kolei maluch, któremu trudno pojąć cudze emocje, częściej wchodzi w konflikty i w rezultacie może czuć się odizolowany od reszty grupy.

Dzieje się tak, ponieważ empatia u dzieci i zwykłe współczucie są głównym napędem tak zwanych zachowań prospołecznych (czyli po prostu szczerej chęci bezinteresownej pomocy i współpracy). Jak możemy przeczytać w raporcie opublikowanym przez organizację UNICEF, wysoki poziom wrażliwości na krzywdę sprawia, że dzieci znacznie rzadziej dokuczają innym na podwórku. Co ciekawe, zdolność wczuwania się w emocje innych idzie w parze z ogólnym zadowoleniem z życia, dzięki czemu nasze dziecko czuje się bezpieczniejsze i o wiele szczęśliwsze.

Jak uczyć dziecko empatii w domu? Podstawa to uważne słuchanie pociechy

Najlepszym miejscem na naukę empatii jest nasz własny dom, a wszystko zaczyna się od tego, jak sami na co dzień rozmawiamy z dzieckiem. Według portalu HealthyChildren warto każdego dnia zwyczajnie i uważnie słuchać tego, co mówi do nas maluch, odkładając na bok telefon i poświęcając mu całą naszą uwagę. Dobrym pomysłem może być krótkie podsumowanie słów dziecka i nazwanie jego emocji na głos, co pozwala mu poczuć, że naprawdę je rozumiemy. Kiedy dziecko doświadcza takiej prawdziwej troski ze strony rodziców, automatycznie uczy się podobnego zachowania w stosunku do drugiego człowieka. Warto więc znaleźć chociaż chwilę na taką spokojną rozmowę w trakcie popołudniowej przekąski lub tuż przed wieczornym pójściem spać.

Nauka wczuwania się w emocje innych. Sprawdzone pomysły na domową zabawę

Pokazywanie dziecku perspektywy innych ludzi wcale nie wymaga wielkiego wysiłku, dlatego warto wykorzystać do tego proste, codzienne sytuacje i zabawy:

wspólne czytanie bajek i zgadywanie dlaczego dany bohater jest smutny lub zły

odgrywanie scenek ulubionymi pluszakami po to, żeby pokazać maluchowi jak czuje się miś, któremu ktoś nagle zabrał klocki

wymienianie chociaż jednej dobrej rzeczy przy rodzinnym obiedzie, co świetnie buduje w dzieciach nawyk wdzięczności

angażowanie się w drobne i miłe gesty, takie jak przytrzymanie komuś drzwi w sklepie lub pomoc sąsiadowi na klatce schodowej

Takie zwykłe życiowe sytuacje to absolutnie najlepszy trening dla rozwoju społecznego naszego malucha. Dzięki nim dziecko powoli zaczyna dostrzegać, że jego słowa i konkretne zachowania mają ogromny wpływ na to, jak czują się koledzy i dorośli w jego bliskim otoczeniu.

Co robić, gdy dziecko kłóci się z kolegami? Uczymy rozwiązywania konfliktów

Kłótnie o plastikowe wiaderko w parku czy zajęte miejsce na huśtawce to codzienność każdego rodzica, ale te trudne momenty są wręcz idealną okazją do rozwijania empatii. Jak podpowiada projekt edukacyjny Making Caring Common, w takich chwilach warto zachęcać dziecko do spojrzenia na całą sprawę oczami jego kolegi. Zamiast z góry oceniać i karać, zapytajmy malucha, co dokładnie czuje w danym momencie i jak jego zdaniem może czuć się drugie dziecko. Warto na głos nazywać te trudne i nieprzyjemne emocje, takie jak złość czy frustracja, i na spokojnie o nich porozmawiać bez zbędnych nerwów. Często okazuje się, że dzieci wcale nie chcą być dla siebie złośliwe, a po prostu w przypływie płaczu brakuje im jeszcze wiedzy, by poradzić sobie z tym, co się w nich gotuje.

Źródła:

UNICEF Office of Research – Innocenti, Innocenti Working Paper 2021–13: “How empathizing develops and affects well-being throughout childhood”

Nationwide Children’s Hospital – 700 Children’s Blog (“Teaching Your Kids About Kindness: Don't Miss the Mark”)

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “Communication Skills Start at Home”

Making Caring Common (Harvard Graduate School of Education), “5 Tips for Cultivating Empathy”