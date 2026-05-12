Ciągła rywalizacja między rodzeństwem? Sprawdź jak wyznaczać zasady bez oskarżeń o faworyzowanie

Jak podaje czasopismo Journal of Family Psychology, sprawiedliwe traktowanie dzieci wcale nie oznacza dawania im dokładnie tego samego

Zrozumienie indywidualnych potrzeb pociechy to najprostsza droga do tego, by rywalizacja między rodzeństwem wreszcie odeszła w zapomnienie

Według portalu HealthyChildren przyznawanie przywilejów dopasowanych do konkretnego wieku świetnie studzi gorące emocje w domu

Regularne spędzanie czasu sam na sam z każdym maluchem skutecznie zapobiega bolesnym oskarżeniom o faworyzowanie

Unikanie odruchowego porównywania jednego dziecka do drugiego to sprawdzona metoda na szybkie gaszenie codziennych kłótni

Poczucie niesprawiedliwości u rodzeństwa. Skąd biorą się te oskarżenia?

Kiedy w domu pojawia się drugie dziecko, wielu rodziców staje na rzęsach, żeby dzielić wszystko po równo. Kupujemy takie same zabawki, lejemy tyle samo soku do kubka i odmierzamy czas przed telewizorem z zegarkiem w ręku, a mimo to maluchy wciąż krzyczą, że to niesprawiedliwe. Taka codzienna walka potrafi wykończyć, bo choć bardzo się staramy, oskarżenia o faworyzowanie wciąż powracają jak bumerang.

Warto wiedzieć, że sprawiedliwie wcale nie oznacza po równo. Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma Journal of Family Psychology, dla dzieci liczy się przede wszystkim to, czy ich indywidualne potrzeby są zaspokojone, a nie to, czy dostały dokładnie to samo co brat lub siostra. Traktowanie dzieci w różny sposób to po prostu odpowiadanie na to, czego akurat w danej chwili najbardziej potrzebują.

Jak sprawiedliwie ustalać zasady dla dzieci w różnym wieku?

Zrozumienie, że każde dziecko jest inne, bardzo pomaga w codziennym życiu z rodzeństwem. Dobrym pomysłem może być przyznawanie przywilejów dopasowanych do konkretnego wieku pociechy, o czym wspomina portal HealthyChildren. Jeśli pozwalamy dziesięciolatkowi kłaść się spać o godzinie dwudziestej pierwszej, młodsze dziecko powinno wiedzieć, że dostanie dokładnie takie same prawa, gdy tylko skończy dziesięć lat. Taka konsekwencja pokazuje maluchom, że nasze decyzje mają sens i opierają się na jasnych ustaleniach. Dzięki temu starszak czuje się doceniony, a młodsze dziecko ma na co czekać, co ostatecznie studzi gorące emocje w domu.

Co robić, gdy dziecko uważa, że wolisz brata lub siostrę?

Nawet przy najlepszych chęciach z naszej strony czasem padają trudne słowa o faworyzowaniu, dlatego warto wdrożyć kilka prostych rad ze szpitala Nationwide Children's Hospital:

Dobrze jest uważnie słuchać tego, co mówi twoje dziecko i akceptować wszystkie jego uczucia, nawet te pełne złości

Warto unikać porównywania jednego dziecka do drugiego, bo to najszybsza droga do podsycenia domowego konfliktu

Regularne przypominanie maluchom o tym, jak mocno je kochamy, świetnie buduje ich poczucie bezpieczeństwa

Trzymanie się tych paru prostych kroków może zdziałać cuda w łagodzeniu codziennych napięć. Dziecko, które czuje, że szanujesz jego zdanie, znacznie rzadziej szuka powodów do kłótni o brak uwagi.

Jak spędzać czas z rodzeństwem, żeby uniknąć ciągłej rywalizacji?

Kluczem do domowego spokoju bywa znalezienie czasu sam na sam z każdym dzieckiem, zupełnie bez rozpraszania się obecnością reszty rodzeństwa. Warto wpleść to w codzienną rutynę, na przykład poprzez krótką szczerą rozmowę na dobranoc lub wspólne wyjście z psem na spacer. Taki moment to dla malucha sygnał, że masz dla niego pełną uwagę i że jego codzienne sprawy są dla ciebie naprawdę ważne. Jeśli zmagacie się ze sporą rywalizacją podczas domowych zabaw, dobrym rozwiązaniem może być też wybieranie gier zespołowych, w których dzieci grają do jednej bramki i gdzie w ogóle nie liczy się punktów.

Źródła:

Kowal, Kramer, Krull, & Crick (Journal of Family Psychology, 2002) — “Children’s Perceptions of the Fairness of Parental Preferential Treatment and Their Socioemotional Well-Being”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics), “Sibling Rivalry”

Nationwide Children’s Hospital — “Sibling Rivalry”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics)