Jak nauczyć dziecko oszczędzania? Nowoczesne aplikacje i konto bankowe mogą zastąpić tradycyjną skarbonkę

Jak podaje strona South Carolina Office of the State Treasurer, podstawowe nawyki odkładania pieniędzy kształtują się u dzieci do siódmego roku życia

Według informacji agencji Federal Deposit Insurance Corporation wirtualne aplikacje skutecznie hamują u maluchów chęć wydania całej gotówki na raz

Zbieranie pieczątek za domowe obowiązki to świetny sposób na pokazanie dziecku wartości nagrody odłożonej w czasie

Trzymanie fizycznych pieniędzy w szklanym słoiku bardzo często kusi malucha do impulsywnych zakupów podczas zwykłego spaceru

Pierwsze konto bankowe bez opcji debetu gwarantuje bezpieczną naukę zarządzania małym budżetem bez ryzyka utraty oszczędności

Brak cierpliwości u dziecka. Jak natychmiastowe nagrody utrudniają oszczędzanie?

Żyjemy w czasach, gdzie maluchy dostają wszystko niemal od ręki, przez co trudniej im zrozumieć wartość czekania na nagrodę. Dziecko widzi, że wystarczy kliknąć w telefonie, by bajka od razu się włączyła, a zakupy z internetu pojawiają się pod drzwiami następnego dnia. Taka codzienność sprawia, że odkładanie nawet drobnych kwot na odległy cel wydaje się maluchowi po prostu nudne i niezrozumiałe.

Jak możemy przeczytać na stronie South Carolina Office of the State Treasurer, już trzyletnie dzieci potrafią pojąć pojęcie wartości pieniądza, a podstawowe nawyki finansowe kształtują się mniej więcej do siódmego roku życia. Dlatego kluczem do sukcesu jest nauka odraczania przyjemności w zwykłych domowych sytuacjach. Warto rozważyć wprowadzanie prostych zasad, jak czekanie ze słodyczami do czasu po obiedzie lub posprzątanie jednej zabawki, zanim dziecko sięgnie po kolejną.

Jak skutecznie zmotywować dziecko do oszczędzania? Sprawdzone sposoby

Zanim maluch zacznie operować prawdziwą gotówką, dobrym pomysłem może być wprowadzenie domowego systemu, który pokaże mu, że na wymarzoną zabawkę trzeba zapracować i chwilę poczekać:

zbieranie naklejek lub pieczątek za pomoc w domowych obowiązkach, które maluch może z czasem wymienić na drobne przyjemności

stworzenie słoików z napisami na bieżące wydatki oraz na przyszłe cele, co świetnie uczy dzielenia zgromadzonych środków

narysowanie kolorowego wykresu lub planszy, gdzie dziecko będzie zaznaczać swoje postępy w zbieraniu pieniędzy na konkretną rzecz

zabawa w domowego lekarza lub kucharza z użyciem papierowych banknotów, z których część musi trafić do puli na oszczędności

Agencja Consumer Financial Protection Bureau podpowiada, że maluchowi znacznie łatwiej odkładać pieniądze, gdy wie dokładnie, na co zbiera. Dlatego dobrze jest podzielić duży cel na mniejsze kroki i wspólnie z pociechą świętować każdy zapełniony pasek na waszym domowym wykresie.

Pieniądze w słoiku znikają na bieżące wydatki. Dlaczego warto założyć konto?

Trzymanie gotówki w pokoju bywa ryzykowne, bo kolorowe banknoty aż proszą się o to, by wydać je podczas najbliższego spaceru na lody czy nową foremkę do piasku. Nawet jeśli maluch sumiennie wrzuca resztę z kieszonkowego do szklanego słoika, widok pieniędzy może kusić do podejmowania impulsywnych decyzji. W efekcie zbiórka na wymarzony rower lub droższe klocki może przeciągać się w nieskończoność.

Rozwiązaniem wspierającym naukę zarządzania budżetem są nowoczesne aplikacje i konta oszczędnościowe stworzone z myślą o najmłodszych. Według informacji amerykańskiej agencji Federal Deposit Insurance Corporation takie wirtualne portfele uczą dziecko śledzenia swoich wydatków i sprawdzania salda bezpośrednio na ekranie telefonu. Co ciekawe, pierwszą bankową skarbonkę można założyć z pomocą rodzica wpłacając na start zaledwie około 100 złotych, a brak fizycznej gotówki w dłoni skutecznie hamuje chęć wydania wszystkiego na raz.

Jakie funkcje powinno mieć pierwsze konto bankowe dla malucha?

Wybierając ofertę dla swojej pociechy, najlepiej szukać rachunków, które nie mają żadnych opłat za prowadzenie i nie pozwalają na zrobienie debetu. Dzięki temu masz pewność, że twoje dziecko nigdy nie wyda więcej, niż faktycznie zdołało zaoszczędzić ze swojego małego budżetu. Warto też sprawdzić, czy aplikacja oferuje powiadomienia na telefon o każdej transakcji, co daje rodzicowi spokój i poczucie kontroli. Fajnym urozmaiceniem nauki oszczędzania jest wspólne wyjście do banku dwa lub trzy razy w roku, by dziecko mogło osobiście wpłacić zgromadzoną wcześniej fizyczną gotówkę do wpłatomatu. Z czasem możecie nawet pomyśleć o pożyczaniu od starszego dziecka drobnych kwot na domowe wydatki i oddawaniu ich z minimalnym procentem, co w obrazowy sposób pokaże mu, jak w praktyce działają odsetki.

Źródła:

South Carolina Office of the State Treasurer — “Fun and Easy Lessons in Saving”

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) — “School-age children and saving”

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – Get Banked!