W PRL-u to imię nadawano tysiącom dziewczynek. Dziś znika z rejestrów

Moda na dawne imiona trwa w najlepsze, ale to o łacińskich korzeniach wciąż pozostaje w cieniu i mało kto o nim pamięta.

Mowa o imieniu, które tłumaczy się jako „niosąca światło”. W epoce PRL-u święciło triumfy, będąc symbolem radości oraz mądrości.

Narodzone dziewczynki otrzymują je niezwykle rzadko.

Najnowsze dane z bazy PESEL nie pozostawiają złudzeń. Na szczycie zestawienia najpopularniejszych żeńskich imion wciąż utrzymuje się Anna, a posługuje się nim w naszym kraju ponad milion kobiet, a dokładnie 1 063 756 Polek. Rodzice nadal chętnie stawiają na ten wybór, co potwierdza zeszłoroczny wynik wynoszący 1147 nadanych imion. Zupełnie inaczej losy potoczyły się w przypadku Lucyny. Dawny hit z czasów PRL od dłuższego czasu nie potrafi przebić się do czołówki i jest omijany przez matki oraz ojców szerokim łukiem.

Znaczenie i pochodzenie imienia Lucyna. Co dokładnie symbolizuje?

Korzenie tego wyjątkowego imienia sięgają starożytnego Rzymu i wywodzą się wprost od łacińskiego słowa lux oznaczającego światło. Lingwiści traktują je jako żeński odpowiednik męskich imion Lucjusz bądź Łucjusz. Historycznie tłumaczono je jako osobę świetlistą, urodzoną o poranku lub niosącą blask. Z tego powodu Lucyna nierozerwalnie kojarzy się z pogodnym usposobieniem, wrodzoną inteligencją oraz wewnętrzną siłą. Kobiety noszące to imię charakteryzują się ogromną ambicją, dużą dawką wrażliwości i wysokim poczuciem odpowiedzialności. Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami są to osoby bardzo niezależne, emanujące spokojem i wykazujące się głęboką empatią w stosunku do otoczenia. Równocześnie potrafią podejmować stanowcze decyzje i konsekwentnie dążyć do obranego celu.

Spadek popularności imienia Lucyna. Ile osób nosi to imię w Polsce?

Imię to zagościło w przestrzeni europejskiej głównie za sprawą religii chrześcijańskiej oraz kultu świętych, a w szczególności świętej Łucji. Największe triumfy w Polsce przypadały na ubiegłe stulecie, a prawdziwy boom miał miejsce w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Według państwowego rejestru PESEL obecnie w naszym kraju żyje 77 658 kobiet, dla których Lucyna to pierwsze imię. Taki wynik pozwala zająć dopiero siedemdziesiąte piąte miejsce w ogólnopolskim zestawieniu najczęściej występujących imion. Trend spadkowy jest doskonale widoczny w najnowszych statystykach. Obecnie nowo narodzone dziewczynki prawie w ogóle nie otrzymują tego imienia, a w 2025 roku zdecydowano się na nie zaledwie 74 razy. Nawet jeśli spojrzymy na wcześniejsze lata, liczby nie powalają, ponieważ w 2018 roku odnotowano jedynie 81 takich przypadków.

