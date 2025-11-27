Czy pies potrafi wyczuć chorobę właściciela? Te zachowania i gesty pupila powinny skłonić do wizyty u lekarza

Więź między psem a człowiekiem jest wyjątkowa, a psy są niezwykle wrażliwe na nasze sygnały i emocje.

Ich niezwykle rozwinięty zmysł węchu pozwala im wyczuwać rzeczy, które dla ludzi są niedostępne.

Psy potrafią wyczuwać chorobę u swoich właścicieli, a ich zachowanie może wskazywać na niepokojące zmiany.

Dowiedz się, jakie sygnały wysyła pies i jakie choroby może wykryć, ostrzegając nas przed zagrożeniem!

Czy pies potrafi wyczuć chorobę właściciela?

Każdy posiadacz psa z pewnością potwierdzi tezę, że wieź ze zwierzęciem jest wyjątkowa. Psy są niezwykle wrażliwe na subtelne sygnały, które wysyłamy, zarówno werbalne, jak i niewerbalne. Dzięki temu znakomicie odgadują nasze emocje i uczucia. To wszystko za sprawą hormonów jakie wydziela nasze ciało w zależności, czy jesteśmy szczęśliwi, smutni, przestraszeni czy zestresowani. Wówczas możemy liczyć na pocieszenie ze strony naszego pupila, chęć obrony lub uspokojenia nas. Wielu właścicieli czworonogów zastanawia się też, czy to prawda, że psy mogą wyczuć chorobę swojego pana lub pani. Otóż okazuje się, że to nie jest żaden wymysł. Otóż psiaki potrafią wyczuć zadziwiającą ilość rzeczy, daleko wykraczającą poza to, co my, ludzie, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wynika to z faktu, że ich zmysł węchu jest nieporównywalnie bardziej rozwinięty niż nasz.

Jak zachowuje się pies, który wyczuł chorobę u człowieka?

Zachowanie psa, który wyczuwa chorobę u człowieka, może być różne i zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zaznaczmy, że niektóre psy są bardziej czułe i reagują bardziej intensywnie niż inne. Oczywiści im silniejsza więź między psem a człowiekiem, tym bardziej prawdopodobne, że pies zareaguje na jego chorobę. A jak może zachowywać się pies, który wyczuwa chorobę u swojego właściciela? Warto zwrócić uwagę na następujące sygnały:

Nadmierne zainteresowanie : Pies może nagle zacząć okazywać nadmierne zainteresowanie konkretną częścią ciała człowieka, np. wąchać, lizać, trącać nosem.

: Pies może nagle zacząć okazywać nadmierne zainteresowanie konkretną częścią ciała człowieka, np. wąchać, lizać, trącać nosem. Niespokojne zachowanie : Pies może stać się niespokojny, nerwowy, chodzić bez celu, piszczeć, skomleć.

: Pies może stać się niespokojny, nerwowy, chodzić bez celu, piszczeć, skomleć. Zmiana w zachowaniu: Pies może nagle zmienić swoje zachowanie, np. stać się bardziej przylepny, unikać kontaktu, stać się apatyczny lub nadmiernie pobudzony.

Uporczywe wpatrywanie się: Pies może uporczywie wpatrywać się w człowieka, szczególnie w jego twarz lub w konkretną część ciała.

Pies może uporczywie wpatrywać się w człowieka, szczególnie w jego twarz lub w konkretną część ciała. Lęk separacyjny: Pies może nagle zacząć wykazywać objawy lęku separacyjnego, nawet jeśli wcześniej nie miał z tym problemu.

Jakie choroby mogą wykryć psy?

Wśród chorób, które pies może wykryć u swojego właściciela są:

Nowotwory : Różne rodzaje raka (płuc, piersi, prostaty, jajników, etc.).

: Różne rodzaje raka (płuc, piersi, prostaty, jajników, etc.). Cukrzyca : Zmiany poziomu cukru we krwi (hipoglikemia i hiperglikemia).

: Zmiany poziomu cukru we krwi (hipoglikemia i hiperglikemia). Padaczka : Nadchodzące ataki padaczkowe.

: Nadchodzące ataki padaczkowe. Migreny : Zbliżające się ataki migreny.

: Zbliżające się ataki migreny. COVID-19: Obecność wirusa SARS-CoV-2.

Obecność wirusa SARS-CoV-2. Inne choroby: Trwają badania nad wykrywaniem innych chorób, takich jak Parkinson czy gruźlica.