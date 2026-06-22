Masz dość upałów 30°C? Ten patent za 5 zł ochłodzi mieszkanie bez klimatyzacji

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-22 14:20

Wysokie temperatury, choć przez większość osób wyczekiwane z utęsknieniem, potrafią być niestety wyjątkowo uciążliwe, zwłaszcza w miastach. Jak zatem skutecznie ochłodzić swoje mieszkanie, kiedy nie dysponujemy klimatyzacją? Rozwiązanie jest naprawdę proste, a szybką ulgę poczujesz niemal natychmiast. Poznaj sprawdzony sposób na obniżenie temperatury w pokoju o kilka stopni bez klimatyzatora.

Sposób na ochłodzenie mieszkania w upalny dzień
Autor: Shutterstock
  • W obliczu narastających upałów, utrzymanie komfortowej temperatury w mieszkaniu bez klimatyzacji staje się prawdziwym wyzwaniem.
  • Poznaj sprytne triki: od strategicznego wietrzenia i zasłaniania okien, po genialny patent osłony okien i efektywne użycie wentylatora.
  • Nie pozwól, by skwar odebrał Ci komfort – sprawdź, jak te proste i często darmowe sposoby pozwolą Ci natychmiastowo obniżyć temperaturę i odetchnąć w domowym zaciszu!

Jak ochłodzić mieszkanie w czasie upałów?

Nastały upalne dni, na które wiele osób czekało już od dawna. Piękna pogoda ma wielu plusów, ale też może stanowić spore utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Najtrudniej chyba znieść upały w mieście. Jak ochłodzić mieszkanie w upalne dni, gdy nie mamy dostępu do klimatyzacji? Warto przestrzegać kilku ważnych zasad, które pozwolą nam utrzymać względnie znośną temperaturę w pomieszczeniu:

  • Wietrz mieszkanie z samego rana i wieczorem, a na noc pozostaw uchylone okna,
  • Zasłoń rolety w ciągu dnia, aby promienie słoneczne nie nagrzewały pomieszczeń,
  • Zainwestuj w grube białe zasłony lub zasłony zaciemniające, które skutecznie będą odbijać promienie słoneczne,
  • Zadbaj o odpowiednie nawilżenie powietrza - postaw nawilżacz lub rozwieś mokre ręczniki,
  • Korzystaj z wentylatora, który skutecznie ochłodzi mieszkanie.

Skuteczny sposób na ochłodzenie mieszkania bez klimatyzacji

Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na ochłodzenie mieszkania w czasie upałów jest patent z wykorzystaniem koca termicznego. To tani (kosztuje około 5 zł) i naprawdę dobry trik, który pomoże ochłodzić pokój, gdy za oknem temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza. Ważne jest, aby mocować je srebrną stroną na zewnątrz, ponieważ w ten sposób będzie ona odbijała promienie słoneczne i nie będą wpadać do pokoju. Oczywiście warto pamiętać, że ta metoda na ochłodzenie mieszkania będzie skuteczna jedynie pod warunkiem, że okna będą zamknięte.

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Strategiczne wykorzystanie wentylatorów

Choć wentylator kojarzy się głównie z mieszaniem powietrza wewnątrz pokoju, jego mądre użycie może przynieść znacznie lepsze efekty. Kluczem jest współpraca z temperaturą na zewnątrz. W nocy i wczesnym rankiem, gdy na dworze jest chłodniej, ustaw wiatrak w otwartym oknie skierowany do środka. Będzie on aktywnie wtłaczał chłodne powietrze do mieszkania. W ciągu dnia, gdy sytuacja się odwraca, zastosuj odwrotną taktykę – skieruj wentylator na zewnątrz, aby wypychał nagrzane powietrze z pomieszczenia.

Jeśli dysponujesz dwoma wentylatorami, możesz stworzyć skuteczny, sztuczny przeciąg. Jeden z nich ustaw przy oknie, by zasysał chłodne powietrze z zewnątrz, a drugi po przeciwnej stronie pokoju, skierowany na zewnątrz. Taka cyrkulacja pozwoli na znacznie szybszą wymianę powietrza i przyniesie odczuwalną ulgę w najgorętsze dni.

Rolety zewnętrzne, markizy i żaluzje fasadowe – skuteczna bariera przed słońcem

Wewnętrzne rolety i zasłony pomagają, ale najskuteczniejszą obroną przed upałem jest zatrzymanie promieni słonecznych, zanim dotrą one do szyby. W tej roli doskonale sprawdzają się osłony zewnętrzne, takie jak rolety, markizy czy żaluzje fasadowe. Tworzą one fizyczną barierę, która nie pozwala na nagrzewanie się szkła, a co za tym idzie – całego pomieszczenia. To rozwiązanie jest szczególnie polecane w przypadku okien wychodzących na południe i zachód, które są najbardziej narażone na intensywne działanie słońca.

Chociaż montaż takich osłon to większa inwestycja, ich efektywność znacząco przewyższa wewnętrzne metody. Markizy pozwalają dodatkowo zachować widok i dostęp światła, jednocześnie dając przyjemny cień, a regulowane żaluzje fasadowe umożliwiają precyzyjne kontrolowanie ilości wpadającego do środka światła bez wprowadzania gorąca.

Izolacja dachu lub poddasza – długoterminowe rozwiązania na upały

Mieszkańcy ostatnich pięter oraz domów z poddaszem użytkowym odczuwają upały najdotkliwiej. Wynika to z faktu, że dach nagrzewa się przez cały dzień i oddaje skumulowane ciepło do wnętrza, zamieniając je w prawdziwy piekarnik. Doraźne metody mogą okazać się niewystarczające, dlatego warto rozważyć rozwiązanie długoterminowe, jakim jest odpowiednia termoizolacja dachu lub stropu.

Zastosowanie wełny mineralnej lub specjalnych mat termoizolacyjnych z folią aluminiową tworzy warstwę, która latem odbija promienie cieplne, a zimą zapobiega ucieczce ciepła z domu. Jest to inwestycja, która przynosi korzyści przez cały rok – pozwala nie tylko przetrwać letnie upały w znacznie bardziej komfortowych warunkach, ale również obniżyć rachunki za ogrzewanie w chłodniejszych miesiącach.

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