Zazdrość u dziecka o telefon lub rodzeństwo? Sprawdź, jak mądrze radzić sobie z trudnymi emocjami

Jak podaje portal ResearchGate, dziecięca zazdrość to skomplikowana relacja między maluchem a rodzicem i niespodziewanym rywalem

Zwykłe zerkanie w ekran telefonu podczas zabawy to dla małego człowieka bolesne poczucie odrzucenia i ogromny powód do złości

Badania potwierdzają, że włączenie starszaka w codzienne proste czynności przy noworodku naturalnie i szybko łagodzi trudne emocje

Zachowanie dawnych rytuałów to najprostsza metoda na łagodne oswojenie dziecka z ciągłą obecnością nowego partnera w domu

Plac Zabaw, odc. 31 - Aktywność fizyczna po ciąży

Dlaczego dziecko jest zazdrosne o naszą uwagę? Wyjaśniamy powody

Kiedy mówimy o zazdrości u malucha, najczęściej myślimy o kłótniach rodzeństwa o zabawki. Jak możemy przeczytać na portalu ResearchGate, dziecięca zazdrość to tak naprawdę złożony trójkąt, w którym jest dziecko, ukochany rodzic i ten trzeci, czyli rywal. Tym rywalem wcale nie musi być nowy brat czy siostra, bo maluchy coraz częściej rywalizują o naszą uwagę z pracą, domowymi obowiązkami, a nawet ekranem telefonu.

Dziecko po prostu boi się, że straci twoją miłość i zainteresowanie na rzecz kogoś lub czegoś innego. Jeśli maluch czuje się niepewnie lub w domu jest trochę więcej nerwów i kłótni, te trudne emocje mogą być jeszcze silniejsze. Zazdrość to najczęściej mieszanka smutku i złości, z którymi mały człowiek nie potrafi sobie jeszcze samodzielnie poradzić.

Dziecko a telefon rodzica. Jak uniknąć poczucia odrzucenia?

Wyobraź sobie, że spędzacie razem czas na dywanie, a ty co chwilę zerkasz w ekran, żeby odpisać na wiadomość. Z punktu widzenia dziecka ten świecący prostokąt w twojej dłoni to ogromne zagrożenie (mały człowiek czuje, że rywalizuje z urządzeniem o twoją miłość), które dosłownie zabiera mu mamę lub tatę. Maluchy bardzo często czują się wtedy zignorowane i mogą nawet głośno narzekać, że wolisz swój telefon od nich. Dobrym pomysłem może być świadome odłożenie komórki na półkę podczas wspólnej zabawy. Jeśli jednak wyjątkowo musisz załatwić coś pilnego z pracy, po prostu powiedz o tym dziecku wprost i wyjaśnij, dlaczego akurat teraz patrzysz w ekran.

Jak przygotować starsze dziecko na pojawienie się rodzeństwa?

Pojawienie się w domu noworodka to wielka rewolucja dla starszaka, który do tej pory miał cię tylko dla siebie. Zamiast owijać w bawełnę, powiedz mu szczerze, że dzidziuś będzie bardzo słodki, ale na początku będzie dużo płakał i zajmował ci sporo czasu. Warto od razu na spokojnie wytłumaczyć, że czasami nowy brat czy siostra będą musieli być obsłużeni w pierwszej kolejności, na przykład podczas karmienia czy zmieniania pieluchy.

Żeby złagodzić ten początkowy szok, warto angażować starsze dziecko w proste codzienne czynności przy niemowlaku. Pokaż mu, jak może pomóc przy podawaniu chusteczek, co szybko obudzi w nim ciekawość i naturalnie zbuduje więź z maluchem. Nie zapominaj jednak o tym, aby każdego dnia znaleźć chociaż chwilę wyłącznie dla starszaka, żeby po prostu posiedzieć razem na kanapie i pogadać o tym, jak minął dzień w przedszkolu.

Zazdrość o nowego partnera. Co robić, gdy rodzina się zmienia?

Rozstania i nowe związki to trudny grunt, a dziecko ma pełne prawo czuć złość i smutek, kiedy nagle musi dzielić twój czas z zupełnie obcą osobą. Jeśli chcesz pomóc maluchowi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, warto rozważyć kilka prostych kroków:

pozwól dziecku mówić o tym, co czuje, i absolutnie nie oceniaj jego trudnych emocji

zadawaj otwarte pytania, na przykład w trakcie jazdy samochodem lub na spacerze do parku

utrzymuj wasze dawne rytuały, takie jak wspólne czytanie bajek na dobranoc czy układanie klocków

codziennie znajdź czas na zabawę sam na sam, całkowicie bez obecności twojego partnera

Najważniejsze to dać dziecku jasny komunikat, że bez względu na to, kto nowy pojawia się w waszym życiu, twoja miłość do niego w ogóle się nie zmienia. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa to proces, który wymaga czasu, ale dzięki szczerym rozmowom i cierpliwości na pewno dacie sobie radę z każdą zmianą.

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Źródła:

Volling, Kennedy & Jackey (2010), “The Development of Sibling Jealousy” (ResearchGate full-text page)

Frontiers in Psychology — “Parental phubbing and academic burnout in adolescents: the role of social anxiety and self-control”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics): “Preparing Your Older Child for a New Baby: How to Help Siblings Adjust”

Raising Children Network — “Blended families: children’s feelings”