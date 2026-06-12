Zazdrość u dziecka o telefon lub rodzeństwo? Sprawdź, jak mądrze radzić sobie z trudnymi emocjami

- Jak podaje portal ResearchGate, dziecięca zazdrość to skomplikowana relacja między maluchem a rodzicem i niespodziewanym rywalem
- Zwykłe zerkanie w ekran telefonu podczas zabawy to dla małego człowieka bolesne poczucie odrzucenia i ogromny powód do złości
- Badania potwierdzają, że włączenie starszaka w codzienne proste czynności przy noworodku naturalnie i szybko łagodzi trudne emocje
- Zachowanie dawnych rytuałów to najprostsza metoda na łagodne oswojenie dziecka z ciągłą obecnością nowego partnera w domu
Dlaczego dziecko jest zazdrosne o naszą uwagę? Wyjaśniamy powody
Kiedy mówimy o zazdrości u malucha, najczęściej myślimy o kłótniach rodzeństwa o zabawki. Jak możemy przeczytać na portalu ResearchGate, dziecięca zazdrość to tak naprawdę złożony trójkąt, w którym jest dziecko, ukochany rodzic i ten trzeci, czyli rywal. Tym rywalem wcale nie musi być nowy brat czy siostra, bo maluchy coraz częściej rywalizują o naszą uwagę z pracą, domowymi obowiązkami, a nawet ekranem telefonu.
Dziecko po prostu boi się, że straci twoją miłość i zainteresowanie na rzecz kogoś lub czegoś innego. Jeśli maluch czuje się niepewnie lub w domu jest trochę więcej nerwów i kłótni, te trudne emocje mogą być jeszcze silniejsze. Zazdrość to najczęściej mieszanka smutku i złości, z którymi mały człowiek nie potrafi sobie jeszcze samodzielnie poradzić.
Dziecko a telefon rodzica. Jak uniknąć poczucia odrzucenia?
Wyobraź sobie, że spędzacie razem czas na dywanie, a ty co chwilę zerkasz w ekran, żeby odpisać na wiadomość. Z punktu widzenia dziecka ten świecący prostokąt w twojej dłoni to ogromne zagrożenie (mały człowiek czuje, że rywalizuje z urządzeniem o twoją miłość), które dosłownie zabiera mu mamę lub tatę. Maluchy bardzo często czują się wtedy zignorowane i mogą nawet głośno narzekać, że wolisz swój telefon od nich. Dobrym pomysłem może być świadome odłożenie komórki na półkę podczas wspólnej zabawy. Jeśli jednak wyjątkowo musisz załatwić coś pilnego z pracy, po prostu powiedz o tym dziecku wprost i wyjaśnij, dlaczego akurat teraz patrzysz w ekran.
Jak przygotować starsze dziecko na pojawienie się rodzeństwa?
Pojawienie się w domu noworodka to wielka rewolucja dla starszaka, który do tej pory miał cię tylko dla siebie. Zamiast owijać w bawełnę, powiedz mu szczerze, że dzidziuś będzie bardzo słodki, ale na początku będzie dużo płakał i zajmował ci sporo czasu. Warto od razu na spokojnie wytłumaczyć, że czasami nowy brat czy siostra będą musieli być obsłużeni w pierwszej kolejności, na przykład podczas karmienia czy zmieniania pieluchy.
Żeby złagodzić ten początkowy szok, warto angażować starsze dziecko w proste codzienne czynności przy niemowlaku. Pokaż mu, jak może pomóc przy podawaniu chusteczek, co szybko obudzi w nim ciekawość i naturalnie zbuduje więź z maluchem. Nie zapominaj jednak o tym, aby każdego dnia znaleźć chociaż chwilę wyłącznie dla starszaka, żeby po prostu posiedzieć razem na kanapie i pogadać o tym, jak minął dzień w przedszkolu.
Zazdrość o nowego partnera. Co robić, gdy rodzina się zmienia?
Rozstania i nowe związki to trudny grunt, a dziecko ma pełne prawo czuć złość i smutek, kiedy nagle musi dzielić twój czas z zupełnie obcą osobą. Jeśli chcesz pomóc maluchowi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, warto rozważyć kilka prostych kroków:
- pozwól dziecku mówić o tym, co czuje, i absolutnie nie oceniaj jego trudnych emocji
- zadawaj otwarte pytania, na przykład w trakcie jazdy samochodem lub na spacerze do parku
- utrzymuj wasze dawne rytuały, takie jak wspólne czytanie bajek na dobranoc czy układanie klocków
- codziennie znajdź czas na zabawę sam na sam, całkowicie bez obecności twojego partnera
Najważniejsze to dać dziecku jasny komunikat, że bez względu na to, kto nowy pojawia się w waszym życiu, twoja miłość do niego w ogóle się nie zmienia. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa to proces, który wymaga czasu, ale dzięki szczerym rozmowom i cierpliwości na pewno dacie sobie radę z każdą zmianą.
Źródła:
Volling, Kennedy & Jackey (2010), “The Development of Sibling Jealousy” (ResearchGate full-text page)
Frontiers in Psychology — “Parental phubbing and academic burnout in adolescents: the role of social anxiety and self-control”
HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics): “Preparing Your Older Child for a New Baby: How to Help Siblings Adjust”
Raising Children Network — “Blended families: children’s feelings”