Jak przygotować dziecko na zawody przyszłości? W świecie sztucznej inteligencji warto rozwijać te uniwersalne umiejętności

Katarzyna Kustra
Redakcja se.pl
2026-04-28 9:32

Zastanawianie się nad przyszłością naszych dzieci w świecie mądrych komputerów potrafi nieźle zestresować. Często od małego zapisujemy malucha na drogie zajęcia z programowania z wielką nadzieją na ułatwienie mu startu w dorosłość. Okazuje się jednak, że kluczem do sukcesu bywają zupełnie inne i bardzo zwyczajne umiejętności.

tablet a dziecko

i

Autor: thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne
  • Jak podaje raport organizacji UNESCO, codzienne wychowanie powinno skupiać się na rozwijaniu u dzieci kreatywności i samodzielnego myślenia
  • Zwykła nauka dogadywania się z rówieśnikami na placu zabaw przygotuje malucha na zawody przyszłości o wiele lepiej niż trudne lekcje przy komputerze
  • Jak sugeruje organizacja National Center for Pyramid Model Innovations, wspólne omawianie obrazków z różnymi sytuacjami świetnie uczy rozwiązywania prawdziwych problemów
  • Codzienne spotkania na podwórku pokazują dziecku świat pełen różnych nieporozumień, co pozwala mu skutecznie trenować szukanie kompromisów i ważną w życiu empatię
Zawody przyszłości a sztuczna inteligencja. Jak pomóc dziecku?

Świat zmienia się bardzo szybko, a nasze dzieci będą kiedyś pracować w zawodach, o których my dzisiaj nawet nie słyszeliśmy. To wszystko przez rozwój sztucznej inteligencji (czyli programów komputerowych, które potrafią same tworzyć teksty i obrazy). Jak możemy przeczytać w raporcie organizacji UNESCO, naszym głównym celem powinno być wychowanie dzieci na odpowiedzialnych i twórczych ludzi, którzy odnajdą się w tej nowej rzeczywistości.

Nie chodzi wcale o to, żeby od przedszkola uczyć malucha trudnego programowania na komputerze. Zdecydowanie ważniejsze jest dbanie o to, aby dziecko potrafiło myśleć samodzielnie, oceniać informacje i współpracować z innymi dziećmi na placu zabaw. To właśnie takie codzienne i ludzkie umiejętności sprawią, że twoja pociecha poradzi sobie w dorosłym życiu, kiedy maszyny przejmą część ludzkich obowiązków.

Jakie uniwersalne umiejętności warto rozwijać u malucha?

Zastanawiasz się pewnie, na co dokładnie warto zwrócić uwagę w codziennym wychowaniu, dlatego podrzucamy konkretne podpowiedzi do wykorzystania w domu:

  • samodzielne rozwiązywanie problemów w trakcie zabawy
  • dogadywanie się i współpraca w grupie z innymi dziećmi
  • zrozumienie swoich emocji i radzenie sobie z frustracją
  • ciekawość świata i chęć ciągłego uczenia się nowych rzeczy
  • ostrożność w dzieleniu się swoimi prywatnymi sprawami w internecie

Te proste rzeczy budują u dziecka pewność siebie i pomagają mu odnaleźć się w każdej nowej sytuacji. Warto pamiętać, że nauka tych umiejętności dzieje się każdego dnia podczas waszych zwykłych rozmów i spacerów.

Dobrym pomysłem jest uczenie dziecka radzenia sobie z trudnościami za pomocą zwykłych obrazków i bajek. Organizacja National Center for Pyramid Model Innovations podpowiada, że warto wspólnie z maluchem oglądać obrazki przedstawiające różne codzienne sytuacje i rozmawiać o tym, jak dany bohater może rozwiązać swój problem. Kiedy dziecko w domu boryka się z jakąś trudnością, możecie wspólnie pomyśleć nad kilkoma różnymi rozwiązaniami i po prostu spróbować jednego z nich. Pamiętaj, aby zawsze mocno chwalić i wspierać swoje dziecko, kiedy próbuje samo poradzić sobie z jakimś wyzwaniem. Wspólne poszukiwanie rozwiązań to świetny trening przed dorosłym życiem, który bardzo procentuje.

Dziecko korzysta z ekranów. Dlaczego relacje na żywo są kluczowe

Kiedy maluch korzysta z tabletów i różnych programów, warto być blisko niego i wspólnie odkrywać ten cyfrowy świat. Jak sugeruje portal UNICEF, rodzice nie muszą wszystkiego wiedzieć, bo o wiele lepiej sprawdzi się wspólne i pełne ciekawości uczenie się nowych rzeczy razem z dzieckiem. Jeśli zauważysz, że twoje dziecko spędza w sieci za dużo czasu, najlepiej zacząć od spokojnych pytań o to, co tak bardzo podoba mu się w danej grze czy aplikacji.

Pamiętajmy jednak, że programy komputerowe są zazwyczaj zawsze miłe i zgadzają się z użytkownikiem, co może zaburzyć obraz prawdziwego świata. Prawdziwe relacje z ludźmi wiążą się z nieporozumieniami, szukaniem kompromisów i rozwiązywaniem konfliktów na żywo. Jeśli cyfrowe znajomości zastąpią spotkania na podwórku, dziecko straci szansę na naukę empatii, dlatego tak ważne jest pilnowanie równowagi między ekranem a normalną rozmową.

Smutna mama z dzieckiem na rękach
Galeria zdjęć 10

Źródła:

UNESCO — AI competency framework for students

ChallengingBehavior.org / National Center for Pyramid Model Innovations (U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs): “We Can Be Problem Solvers at Home!”

UNICEF Parenting — “Parenting in the AI age: How to approach AI with your children.”

American Academy of Pediatrics — “Facilitating a Positive Technology Mindset for Families”

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIECKO
ZAWODY