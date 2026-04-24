Jak rozmawiać z nastolatkiem, który nagle zamilkł? Sprawdź, jak zadawać pytania i uniknąć krótkiego spoko

Katarzyna Kustra
Redakcja se.pl
2026-04-24 10:55

Ciągłe wyciąganie z nastolatka czegoś więcej niż jedno słowo potrafi wyprowadzić z równowagi każdego rodzica. Organizujemy poważne narady przy stole i zasypujemy dziecko pytaniami z nadzieją na długą opowieść. Prawdziwa przyczyna tego milczenia leży jednak w zupełnie innym miejscu, o którym rzadko na co dzień myślimy.

Nastolatek ciągle się nudzi i narzeka?

i

Autor: Freepik.com
  • Jak czytamy na stronie brytyjskiej służby zdrowia NHS, nagłe milczenie nastolatka wynika po prostu z ogromnej burzy hormonów
  • Luźne pogaduszki w samochodzie albo podczas robienia kolacji działają o wiele lepiej niż sztywne narady przy stole
  • Jak podaje amerykańska organizacja AAP, zadawanie dziecku pytań otwartych to najszybsza droga do usłyszenia długiej opowieści
  • Zwykłe ugryzienie się w język i nieprzerywanie maluchowi w połowie zdania to najprostsza metoda na zachęcenie go do zwierzeń
Dlaczego nastolatek milczy w domu? Zrozumienie tej zmiany

Jeszcze niedawno twojemu dziecku buzia się nie zamykała, a teraz na każde pytanie odpowiada tylko krótkim mruknięciem lub chowa się w pokoju. Taka nagła zmiana zachowania bywa dla rodziców trudna do przełknięcia i często budzi spory niepokój. Okazuje się jednak, że to całkowicie naturalny etap dorastania i budowania własnej niezależności.

Jak czytamy na stronie brytyjskiej służby zdrowia NHS, burza hormonów w połączeniu ze zmianami w ciele sprawia, że ten czas jest dla młodego człowieka po prostu bardzo zagmatwany. Dorastający nastolatek jest targany silnymi emocjami, przez co często woli spędzać czas ze znajomymi i odrzuca próby nawiązania kontaktu z rodzicami. Warto pamiętać, że to naturalny proces odcinania pępowiny, a nie złośliwość wymierzona w domowników.

Kiedy rozmawiać z nastolatkiem? Szukamy odpowiedniego momentu

Dobrym pomysłem może być odpuszczenie sobie poważnych rozmów, gdy oboje jesteście zmęczeni, źli lub po prostu wróciliście do domu po ciężkim dniu. Zamiast planować wielkie i stresujące narady rodzinne, o wiele lepiej sprawdzają się luźne i krótkie pogawędki w tak zwanym międzyczasie. Świetną okazją do zagadania może być wspólna jazda samochodem, robienie kolacji czy nawet oglądanie telewizji, kiedy możecie skomentować to, co akurat leci na ekranie. Zgodnie ze wskazówkami z portalu amerykańskiej agencji CDC, takie drobne i codzienne okazje pomagają krok po kroku budować nić porozumienia i pokazują dziecku, że jesteś blisko bez wywierania presji na zwierzenia. Jeśli widzisz, że maluch nie ma ochoty na rozmowę, po prostu daj mu przestrzeń i powiedz, że chętnie go wysłuchasz w innej chwili.

Jak zadawać pytania nastolatkom? Gotowe pomysły na rozmowę

Zwykłe pytania z reguły kończą się równie zwykłymi odpowiedziami, dlatego amerykańska organizacja AAP podpowiada, żeby sięgać po zdania otwarte, które zachęcają do dłuższego mówienia:

  • co było najlepszą i najgorszą rzeczą, jaka ci się dzisiaj przytrafiła
  • jak się czujesz z tym, co się wczoraj wydarzyło
  • co twoim zdaniem sprawdza się w naszych domowych zasadach, a co byś zmienił
  • kto jest dla ciebie największym wsparciem, kiedy masz gorszy dzień

Tego typu pytania pokazują twoje szczere zainteresowanie i sprawiają, że młody człowiek czuje się traktowany poważnie. Warto również dbać o to, aby zachęcać dziecko do zadawania pytań w twoją stronę, ponieważ prawdziwa rozmowa działa zawsze w obie strony.

Co robić, gdy dziecko mówi tylko spoko? Zasady słuchania

Kiedy po długich staraniach udaje ci się w końcu wyciągnąć od dziecka coś więcej niż jedno słowo, łatwo wpaść w pułapkę dawania dobrych rad i przerywania w połowie zdania. Taka reakcja sprawia, że nastolatek błyskawicznie zamyka się w sobie i następnym razem znów rzuci ci tylko krótkie hasło na odczepne. Często młodzi ludzie boją się po prostu, że zostaną skrytykowani, surowo ocenieni lub ukarani za swoje prywatne myśli.

W takich sytuacjach świetnie sprawdza się tak zwane aktywne słuchanie, które polega na pozwoleniu dziecku na swobodne wyrzucenie z siebie emocji bez wchodzenia mu w słowo. Gdy nastolatek skończy mówić, warto powtórzyć jego najważniejsze słowa swoimi zdaniami, żeby upewnić się, czy dobrze go zrozumieliśmy. To daje mu wyraźny sygnał, że jego perspektywa jest dla ciebie ważna i w waszym domu bezpiecznie jest dzielić się swoimi przeżyciami.

Galeria zdjęć 6

Źródła:

NHS (Coping with your teenager)

CDC — “Conversation Tips for Connecting Conversations”

American Academy of Pediatrics (AAP) — “Conversation Starters for Families About Media”

Talking with Teens about Sex, Dating, and Relationships: A Guide for Parents & Caregivers (U.S. Government publication via govinfo.gov)

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROZMOWA
NASTOLATEK