To imię wróciło do łask. W Polsce nosi je ponad 20 tysięcy mężczyzn

Polscy rodzice coraz częściej sięgają po tradycyjne imiona o słowiańskich korzeniach, co jest widoczne w danych z rejestru PESEL.

Wśród tych imion, jedno męskie, symbolizujące "wojownika" i "walkę o sławę", odnotowuje szczególnie dynamiczny wzrost popularności w ostatnich latach.

Jego sukces wynika z połączenia silnego znaczenia i wyrazistego brzmienia, które trafiają w gusta współczesnych rodziców w Polsce.

Dane z rejestru PESEL pokazują jednoznacznie, że w Polsce tradycja znów jest w modzie. Jeszcze niedawno rodzice chętniej sięgali po zagraniczne odpowiedniki, jednak teraz na oddziałach położniczych dominują imiona obecne w naszej kulturze od pokoleń. Jednym z takich powrotów, które zdobywają serca młodych rodziców, jest Borys.

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Imię Borys: Pochodzenie i znaczenie

Borys to imię męskie, za którym kryje się bogata historia i ciekawe korzenie. Według części badaczy stanowi ono skróconą wersję starosłowiańskiego imienia Borzysław lub Borislav. Analizując tę teorię, można wyodrębnić dwa człony: "bor-" oznaczające walkę oraz "sław-" odnoszące się do sławy. W takim ujęciu Borys to "ten, który walczy o sławę", "sławny w walce" albo po prostu "waleczny". To powszechnie uznawane wyjaśnienie w kręgu języków słowiańskich, choć istnieją też głosy, że imię to wywodzi się z narzeczy tureckich lub protobułgarskich, skąd dopiero przeniknęło do Europy Wschodniej.

Samo znaczenie imienia Borys zazwyczaj tłumaczy się jako "wojownik", "bojownik" czy "walczący". Takie pochodzenie sprawia, że imię naturalnie kojarzy się z odwagą, twardym charakterem, niezależnością i dużą determinacją. Ludzie o tym imieniu często są postrzegani przez otoczenie jako osoby niezwykle ambitne, pełne energii i nieustępliwie realizujące swoje plany.

Popularność imienia Borys w Polsce

Borys to imię dobrze znane we wschodniej części Europy, zwłaszcza w Rosji, Ukrainie, Bułgarii i Polsce. Choć na ziemiach polskich występuje od dawna, to właśnie ostatnie lata przyniosły mu ogromny wzrost popularności. Świeżo upieczeni rodzice decydują się na nie, doceniając krótką formę i mocne brzmienie. Jak wynika z oficjalnych danych PESEL, obecnie w Polsce żyje 21 899 mężczyzn noszących imię Borys jako pierwsze, co daje mu 123. miejsce na liście popularności. W 2025 roku nadano je 491 chłopcom. Z kolei prawdziwy szczyt popularności w minionej dekadzie przypadł na rok 2019, kiedy to imię Borys wybrano dla noworodków aż 1129 razy.

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