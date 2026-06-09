To męskie imię wraca do łask. Nosił je słynny polski władca

Polacy odchodzą od zagranicznych mód, chętnie wybierając tradycyjne, polskie imiona, znane z przeszłości.

W tym gronie na znaczeniu zyskało wyjątkowe imię dla chłopca, które nierozerwalnie wiąże się z początkami polskiego państwa i uosabia potęgę.

Sprawdź, o jakie imię chodzi, poznaj jego ciekawą historię i dowiedz się, dlaczego znów cieszy się uznaniem wśród rodziców.

Jak wynika z danych zgromadzonych w rejestrze PESEL, najczęściej występującym imieniem męskim w Polsce pozostaje Piotr, które nosi obecnie 682 516 panów. Na drugiej pozycji plasuje się Krzysztof, a stawkę na podium uzupełnia Tomasz. Widać wyraźnie, że rodzice zrezygnowali z zachodnich trendów, wracając do sprawdzonych, klasycznych wyborów. Do powszechnego użycia powróciło również imię, które od razu przypomina pierwszego historycznego władcę naszego kraju – Mieszka I.

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Mieszko - skąd wzięło się to imię i co oznacza?

Mieszko to jedno z najstarszych, a zarazem najbardziej rozpoznawalnych polskich imion dla mężczyzn. Nierozerwalnie łączy się ono z dziejami Polski, ponieważ nosił je pierwszy udokumentowany władca naszego państwa, Mieszko I. Dzięki temu od stuleci utożsamia się je z zalążkami polskiej państwowości, potęgą oraz cechami przywódczymi. Samo pochodzenie tego imienia nie jest ostatecznie wyjaśnione. Według najbardziej rozpowszechnionej hipotezy Mieszko stanowi zdrobnienie od starosłowiańskich imion złożonych, takich jak Miecisław (współcześnie Mieczysław), Miecław czy Mścisław. Przyjmując to założenie, pierwszy człon „miecz-” (lub „mści-”) tłumaczy się jako „miecz” albo „zemsta”, natomiast człon „-sław” odnosi się do „sławy”. Formę zdrobniałą utworzono najpewniej poprzez skrócenie pierwotnego wyrazu i dodanie końcówki „-ko”. Zgodnie z tym tłumaczeniem imię można rozumieć jako: „sławny mieczem” bądź „ten, który ma sławę miecza” (nawiązując do Mieczysława lub Mścisława) – co wskazuje na wojownika, obrońcę czy też lidera. Inna teoria sugeruje powiązanie z dawną formą „Mieżka”, co mogło oznaczać „ślepca” (od słowa „mżeć”, czyli zamykać oczy). Takie rozumienie bywa łączone ze znanym podaniem, w którym Mieszko (lub Mieżka) miał nie widzieć do siódmego roku życia. Niezależnie od faktycznego rodowodu Mieszko to imię symbolizujące męstwo, swobodę i zdolność do przewodzenia innym.

Jak często nadaje się w Polsce imię Mieszko?

Przez długi czas imię Mieszko nie należało do czołówki najpopularniejszych wyborów w Polsce. Według aktualnych informacji z rejestru PESEL obecnie w naszym państwie to pierwsze imię nosi 7552 mężczyzn, co daje mu 201. miejsce w zestawieniu najczęściej używanych imion. Zauważalny jest jednak wyraźny trend wzrostowy w ostatnich latach. Tylko w ubiegłym roku nadano je 376 nowo narodzonym dzieciom. Co ciekawe, rekordowy okazał się rok 2019, kiedy to imię Mieszko otrzymało aż 476 chłopców.

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