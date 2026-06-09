Inteligentny głośnik a rozwój mowy dziecka. Sprawdź, jak asystent głosowy wpływa na umiejętności malucha

Jak podaje czasopismo Human Behavior and Emerging Technologies brak ludzkiej mimiki sprawia, że inteligentny głośnik dość słabo wspiera rozwój mowy dziecka

Maluchy odruchowo krzyczą i mówią do maszyny o wiele wyraźniej z powodu częstego niezrozumienia ich słów przez asystenta głosowego

Badanie z czasopisma Computers in Human Behavior udowadnia, że starsze dzieci bardzo rzadko rozmawiają z robotami i szybko tracą nimi zainteresowanie

Zwykłe gadające pudełko nie posiada żadnej empatii i właśnie dlatego nie psuje umiejętności społecznych u przedszkolaków

Włączenie podstawowej kontroli rodzicielskiej i blokada dziwnych treści to najprostszy sposób na bezpieczne korzystanie z tego sprzętu w domu

Pozytywna Dyscyplina- Plac Zabaw odc. 21

Czy inteligentny głośnik uczy mówić? Wpływ na rozwój mowy dziecka

Wielu rodziców kupuje inteligentne głośniki z nadzieją, że pomogą one dziecku w nauce nowych słów lub w słuchaniu bajek. Jak przeczytamy na łamach czasopisma Human Behavior and Emerging Technologies, maszyny odpowiadają sztucznym głosem i brakuje im jakiejkolwiek mimiki twarzy czy gestykulacji. Z tego powodu głośniki nie wspierają nauki mowy u malucha tak dobrze, jak robi to prawdziwy człowiek.

Robot nie potrafi się uśmiechnąć, pokiwać głową ani zmienić tonu w zależności od nastroju dziecka. Ponieważ głośnik używa tylko syntezatora mowy bez języka ciała, dzieci o wiele lepiej rozumieją opowieści, gdy czyta je dorosły. Dodatkowo takie urządzenie często po prostu nie rozumie połowy słów wypowiadanych przez małe dziecko, co szybko kończy wspólną pogawędkę.

Jak dziecko rozmawia z asystentem głosowym? Ciekawe zachowania

Być może zauważyłeś, że twój maluch mówi do głośnika zupełnie inaczej niż do ciebie lub do babci. Okazuje się, że dzieci w wieku od około 3 do 6 lat próbują mówić do maszyny znacznie wyraźniej i głośniej niż do ludzi. Robią to dlatego, że sprzęt często ich nie rozumie, więc dziecko naturalnie stara się mówić tak, aby robot w końcu zareagował. Z kolei jak pokazuje badanie z czasopisma Computers in Human Behavior, starsze dzieci w wieku około 5 i 6 lat rozmawiają z asystentami rzadziej. Dają też maszynie o wiele mniej informacji, niż przekazałyby żywemu koledze z przedszkola.

Bezpieczne korzystanie z asystenta głosowego. Zasady dla rodziców

Jeśli decydujesz się na postawienie inteligentnego głośnika w domu, warto zadbać o kilka podstawowych spraw, o których przypomina strona Australian Government eSafety Commissioner:

włącz kontrolę rodzicielską i ustaw filtry blokujące nieodpowiednie treści

podłącz konto dziecka pod swoje urządzenie dorosłego

sprawdź ustawienia prywatności w aplikacji asystenta i ogranicz zbieranie danych

ustal z maluchem jasne zasady dotyczące tego, o co może pytać głośnik

Regularne sprawdzanie, o czym twoje dziecko rozmawia z maszyną, to bardzo dobry pomysł. Warto na bieżąco pytać malucha o jego wrażenia i pokazać mu, co ma zrobić, gdy głośnik odpowie coś niezrozumiałego lub dziwnego.

Brak empatii u robota a rozwój społeczny. Jak dzieci widzą maszyny

Często martwimy się, że ciągłe gadanie do maszyny sprawi, że nasze dziecko będzie mniej opiekuńcze lub gorzej poradzi sobie w kontaktach z rówieśnikami na placu zabaw. Na szczęście maluchy są bardzo bystre i doskonale wiedzą, że to tylko gadające pudełko, a nie żywa osoba. Dzieci po prostu nie oczekują od asystentów głosowych tego samego, czego spodziewają się po bracie, siostrze czy rodzicu.

Umiejętność dzielenia się zabawkami i chęć pomocy innym wynikają z prawdziwej empatii, której roboty zupełnie nie mają. Dzieci wyczuwają ten brak emocji i dlatego nie budują z maszynami głębszych więzi. Nie ma więc powodu do strachu, że inteligentny głośnik popsuje rozwój społeczny twojego dziecka, pod warunkiem, że nie zastępuje on prawdziwej rozmowy i wspólnej zabawy klockami na dywanie.

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Źródła:

Human Behavior and Emerging Technologies (Hindawi/Wiley), “Fairies in the Box: Children’s Perception and Interaction towards Voice Assistants”

Computers in Human Behavior (Elsevier/ScienceDirect) — “Communicative and social consequences of interactions with voice assistants”

Australian Government eSafety Commissioner — “Google Assistant”