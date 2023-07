Jak zachowuje się ludzkie ciało po śmierci? Te fakty mogą zdziwić. Zmiana w mydło, piski i wydalanie

Kiedy obcina się lilie po przekwitnięciu? Zrób to w odpowiednim momencie, a za rok kwiaty znów pięknie zakwitną

Ciało człowieka po śmierci przechodzi powolne przemiany, którym czasem towarzyszą zaskakujące odgłosy i zachowania. W pierwszej kolejności po zgonie stopniowo zmienia się kolor skóry. Pojawiają się plamy opadowe, a skóra staje się fioletowo-czerwona. W efekcie uwalniania gazów przez bakterie żyjące w zmarłym organizmie może dojść do wibrowania strun głosowych. Przez to często można usłyszeć, jak zmarli wydają z siebie piski, jęki, a nawet odgłosy przypominające oddychanie. Po śmierci poprawia się wygląd skóry i włosów. Otóż wraz ze zgonem znika napięcie mięśniowe, a w efekcie skóra staje się nieco gładsza. Co więcej, rozluźniają się mięśnie zwieracza i organizm zmarłego uwalnia cały mocz i kał.

Nieprzyjemny zapach ciała po śmierci

Ciało po śmierci wydziela nieprzyjemny zapach z uwagi na to, że zaczyna gnić. Proces ten zaczyna po około 2-3 dniach od zgonu. Pojawia się wówczas odór, który jest skutkiem wytworzenia się dwóch substancji chemicznych - putrescyny oraz kadaweryny. Martwe ciało przez pewien czas zachowuje zdolność do poruszania się. Mięśnie mogą nadal drgać i kurczyć się przez kilka godzin po śmierci. Zmianie ulega także kolor oczu człowieka. U osób, które odeszły na tamten świat z otwartymi oczami pojawia się tzw. tache noir. Białka oczu zaczynają wysychać i powoli zmieniają swój kolor na niebieski lub szary.

Ciało ludzkie po śmierci może zmienić się w mydło

Choć może to budzić mieszane uczucia, to okazuje się, że ludzkie ciało po śmierci może zamieniać się w mydło. Według Judy Melinek ciała zmarłych umieszczone w zimnych oraz wilgotnych pomieszczeniach mogą wziąć udział w adipocere, czyli procesie, który zamienia tłuszcz w mydło. Wówczas kości, zamiast rozkładać się w tradycyjny sposób, zmieniają się w lepki, jasnożółty materiał, który nazywany jest powszechnie woskiem grobowym.

