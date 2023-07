Pielęgniarka zdradza, po czym poznać nadchodzącą śmierć. Tak zachowuje się ciało 48 h wcześniej. "Ciało wie, że zbliża się śmierć"

Jak zachowuje się ciało tuż przed śmiercią?

Wiele osób zastanawia się, po czym poznać, że człowiek umiera. Okazuje się, że pierwsze sygnały ciało wysyła wiele godzin wcześniej. O niektórych z nich opowiedziała pielęgniarka pracująca w hospicjum, która na co dzień prowadzi konto na TikToku i opowiada tam swoim obserwatorom o swojej pracy. W jednym z nagrań Julie McFaddan wyjawiła, że praca pozwoliła jej zaobserwować szereg symptomów, które wysyła ludzkie ciao tuż przed śmiercią. - Ciało wie, że zbliża się śmierć. Uruchamia się wówczas szereg jego naturalnych mechanizmów. Człowiek przestaje jeść, pić, czas poświęca głównie na sen. Można powiedzieć, że ciało przysposabia się do nadchodzącego końca, do zgonu. Tak jakby chciało pomóc umierającej osobie w przygotowaniach do naturalnej, spokojnej śmierci - mówi Julie w jednym z nagrań znajdujących się na TikToku. Pielęgniarka wyjawiła, że niektóre z zachowań jasno wskazują, że człowiek lada chwila umrze, a oni jako personel hospicjum będą musieli się z nim pożegnać.

To mówią umierający ludzie

- Objawy fazy aktywnego umierania dotyczą zmiany w świadomości (nieświadomość), w oddychaniu, pojawia się plamistość oraz końcowe wydzieliny - podkreśla Julie. Kobieta w swojej pracy zaobserwowała jeszcze jedno zachowanie charakterystyczne u osób na łożu śmierci. - Gdy zbliża się koniec, na łożu śmierci pacjenci najczęściej żałują tego, że nie doceniali swojego zdrowia i życia, że nie cieszyli się z małych rzeczy. Ubolewają nad tym, że za mało czasu poświęcali swoim bliskim, a za dużo pracy - mówi pracownica hospicjum.

Tak zmienia się ciało człowieka na 48 godzin przed śmiercią

Pierwsze objawy nadchodzącej śmierci można zaobserwować u człowieka już 48 godzin wcześniej. Wówczas traci on apetyt, zaczyna płytko oddychać, więcej śpi. Taka osoba jest zdezorientowana, nie rozpoznaje bliskich. Jego oddech może mieć zapach przypominający zmywacz do paznokci. Skóra umierającego człowieka przybiera niebieskawy odcień, traci elastyczność i jest woskowa. Policzki staja się zapadnięte, a nos staje się spiczasty. Oczy na kilka godzin przed śmiercią stają się zapadnięte, szkliste i nieobecne.

