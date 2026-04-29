Niech Twój facet łapie za szpadel i kopie wokół hortensji. Ostatni dzwonek, aby zrobić zabieg pobudzający kwitnienie hortensji w tym sezonie. Będziesz mieć kwiaty jak marzenie

Hortensje to popularne krzewy ozdobne, które kwitną od czerwca do października, pod warunkiem odpowiedniej pielęgnacji.

Kluczowe dla zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia jest kwaśne podłoże oraz regularne nawożenie, zwłaszcza wiosną.

Wypróbuj naturalny nawóz ze skórek bananów, aby wzmocnić swoje hortensje – sprawdź, jak go przygotować i zastosować!

Zakop to wokół hortensji, a szybko pobudzi krzew. Naturalna odżywka wspomagająca kwitnienie

Pochodzą z Azji, ale całkowicie zdominowały polskie ogrody. Hortensje to nieprzemijający trend w naszym kraju. Chętnie sadzimy je w przydomowych ogródkach oraz na działkach. Hortensje zachwycają swoimi kulistymi kwiatami i nie mają wygórowanych wymagań pielęgnacyjnych. W Polsce najczęściej hoduje się hortensje bukietowe, ogrodowe lub pnące. Krzewy te mają bardzo długi termin kwitnienia i w zależności od gatunku obsypują kwiatami od czerwca nawet do października.

Podstawą pielęgnacji hortensji jest odpowiednie podłoże i regularne nawożenie. Krzewy te najlepiej rosną w lekko kwaśnej glebie o pH 4,5–6,0. Ważne, aby była ona żyzna, przepuszczalna i stale wilgotna. Hortensje są bardzo wrażliwe na przestoje w podlewaniu i źle znoszą suszę. Nie bez powodu ich łacińska nazwa hydrangea wywodzi się z łacińskiego słowa woda. Braki w dostępie do wody powodują szybkie marnienie rośliny. Hortensje zaczynają więdną i pojawiają się suche liście. Jeżeli hodujesz hortensje na działce lub w ogrodzie pamiętaj, by podłoże było stale wilgotne. W czasie upałów unikaj moczenia liści oraz kwiatów. Ostre słońce może je popalić i zniszczyć.

Jedną z ważniejszych zasad pielęgnacji hortensji wiosną jest nawożenie. W tym czasie krzewy rozpoczynają sezon wegetacyjne, a co za tym idzie intensywnie rosną i szykują się do kwitnienia. W okresie wiosennym zaleca się stosowanie odżywek z dużą zawartością azotu. Pierwiastek ten bierze udział w procesach fotosyntezy oraz wpływa na rozwój liści oraz obfitość kwitnienia. Jednym z prostszych sposobów nawożenia hortensji jest zakopane nawozu wokół korzeni. W tym celu najlepiej sprawdza się organiczna odżywka ze skórek od od bananów. Wystarczy, że weźmiesz 2 skórki po bananach, dobrze je wysuszysz (aby ograniczyć ryzyko rozkładu oraz pojawienia się pleśni) i pokroisz na małe kawałki. Następnie chwytaj za łopatę zakop skórki po bananach wokół korzeni hortensji. Zawierają one potas, fosfor oraz azot, które stopniowo uwalniają do gleby. Dzięki temu hortensje mają regularny dostęp do potrzebnych im substancji odżywczych. Zakopane skórki po bananach nie zastąpią klasycznego nawożenia, ale je wzmocnią i sprawią, że hortensje będą lepiej rosły.

Jak prawidłowo podlewać hortensje?

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy podlewaniu hortensji jest zbyt płytkie i częste nawadnianie. Zamiast dostarczać małe ilości wody każdego dnia, co sprzyja rozwojowi płytkiego systemu korzeniowego, lepiej jest podlewać rzadziej, ale za to obficie. Inną pułapką jest moczenie liści i kwiatów, co może prowadzić do rozwoju chorób grzybowych, takich jak mączniak prawdziwy czy plamistość liści. Pamiętaj też, aby nie dopuszczać do całkowitego przesuszenia podłoża.

