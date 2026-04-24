Marzysz o pięknych hortensjach, a zamiast tego zbierasz puste badyle? Domowy nawóz sprawi, że kwiaty pojawią się dwa tygodnie wcześniej, a sąsiadki zzielenieją z zazdrości

Hortensje, królowe polskich ogrodów, wymagają specjalnej pielęgnacji, aby zachwycały bujnym kwitnieniem od czerwca do września.

Odpowiednie stanowisko z rozproszonym światłem i regularne nawożenie to klucz do sukcesu, ale czy wiesz, jak prawidłowo stosować domowe odżywki?

Odkryj sekrety nawożenia mniszkiem lekarskim, fusami kawy i drożdżami, by Twoje hortensje obsypały się kwiatami.

Hortensja to prawdziwa królowa polskich ogrodów. Mimo, że pochodzi z Azji to w polskim klimacie radzi sobie wyjątkowo dobrze. Krzewy hortensji w zależności od gatunku kwitną od czerwca do września. Ich duże i kuliste kwiaty zachwycają każdego. Nawet po przekwitnięciu utrzymują się na łodygach i ozdabiają ogród jesienią. Obecnie na świecie uprawianych jest ponad 80 różnych gatunków hortensji, z czego w Polsce hoduje się zaledwie kilka. Do najpopularniejszych odmian hortensji należą:

hortensja bukietowa - posiada stożkowe kwiaty i wymaga cięcia na wiosnę. Znane odmiany hortensji bukietowej to Endless Summer, Nikko Blue i Bailmer.

hortensja drzewiasta - to dość wysoki krzew, który tworzy luźne pędy. Znane odmiany to Annabelle i Invincibelle Spirit.

hortensja pnąca – największa spośród hortensji. Osiąga nawet 20 m. Sadzi się ją wokół starych drzew lub przy murach.

hortensja ogrodowa –to najbardziej popularny, ale zarazem wymagający, gatunek hortensji. Kwitnie na ubiegłorocznych pędach.

Hortensje najlepiej rosną na stanowiskach z dobrym dostępem do rozproszonego światła słonecznego. Promienie są potrzebne do prawidłowego rozwoju oraz wzrostu krzewów, jednak bezpośrednie światło może okazać się dla nich szkodliwe i popalić liście. Hortensje najlepiej jest sadzić w półzacienionych stanowiskach z dostępem do rozproszonych promieni słonecznych. Na przykład w okolicy innych krzewów, przy domach lub obok drzew.

W pielęgnacji hortensji bardzo ważne jest również regularne nawożenie. Stosowanie odżywek należy rozpocząć już wczesną wiosną i praktykować aż do jesieni. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że warto raz na jakiś czas zmieniać rodzaj nawozów, aby krzewy miały zróżnicowany dostęp do substancji odżywczych. Wiosną i latem można stosować odżywki bogate w azot, które wzmacniają oraz wydłużają okres wegetacji. Jesienią warto skupić na nawozach zawierających potas i fosfor, które nie tylko stymulują procesy wzrostu, ale także wzmocnią krzewy przed nadchodzą zimą.

Domowe odżywki do hortensji, podobnie jak kupne, mogą dostarczyć roślinom potrzebnych substancji odżywczych. Najczęściej polecane są nawozy z fusów po kawie lub ze skórek po bananach. Równie skuteczna jest odżywka z mniszka lekarskiego. Jest ona praktycznie darmowa i bardzo prosta w przygotowaniu. Wystarczy, że zbierzesz 1 wiadro mniszka lekarskiego (zarówno liści jak i kwiatów), poszatkujesz i zalejesz 10 litrami wody (najlepiej deszczówki). Całość należy przykryć gazą, aby roztwór miał dostęp do świeżego powietrza i odstawić na około 3 tygodnie. Po tym czasie odżywka jest gotowa. Podlewaj nią krzewy hortensji raz na dwa tygodnie przez całą wiosnę i lato. Mniszek lekarski to prawdziwe bogactwo witamin i minerałów które wspierają prawidłowy rozwój roślin. Zawiera on zarówno azot, potas oraz fosfor. Delikatnie zakwasza glebę, co jest pożądane w przypadku hortensji i wspiera wzrost i kwitnienie przez cały sezon.

Najczęściej hortensje nawozi się odżywkami na bazie fusów po kawie i skórek z bananów. Oba te produkty zawierają azot, potas oraz fosfor, które są niezbędne do prawidłowego rozrostu hortensji. Warto jednak wiedzieć, że eksperci wskazują, by odżywek z azotem nie stosować w za dużej ilości. Azot może bowiem wpłynąć na rozrost liści, które przykryją pąki i zajmą ich miejsce w walce o promienie słoneczne. Odżywki z azotem nie są polecane także do stosowania jesienią. Mogę on bowiem wydłużyć okres wegetacyjny, przez co roślina nie będzie miała czasu, by przygotować się do nadchodzącej zimy.

Fusy po kawie i skórki z bananów to nie jedyne domowe sposoby na nawożenie hortensji. W tym celu możesz sięgnąć także po odżywkę z drożdży piekarskich. To świetny sposób na szybkie odżywienie krzewu. Drożdże piekarskie są cennym źródłem wielu witamin i mikroelementów, takich jak B1, B2, B3 oraz magnez czy potas. Doskonale wzmacniają one układ korzeniowy i stymulują procesy kwitnienia. Dodatkowo drożdże piekarskie ułatwiają pobieranie wody z gleby, co wpływa na poziom nawodnienia rośliny. Domowa odżywka z drożdży piekarskich dodatkowych chroni przez bakteriami oraz grzybami, które odpowiadają za choroby hortensji.

