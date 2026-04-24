Marzysz o pięknych hortensjach, a zamiast tego zbierasz puste badyle? Domowy nawóz sprawi, że kwiaty pojawią się dwa tygodnie wcześniej, a sąsiadki zzielenieją z zazdrości

Hortensja to prawdziwa królowa polskich ogrodów. Mimo, że pochodzi z Azji to w polskim klimacie radzi sobie wyjątkowo dobrze. Krzewy hortensji w zależności od gatunku kwitną od czerwca do września. Ich duże i kuliste kwiaty zachwycają każdego. Nawet po przekwitnięciu utrzymują się na łodygach i ozdabiają ogród jesienią. Obecnie na świecie uprawianych jest ponad 80 różnych gatunków hortensji, z czego w Polsce hoduje się zaledwie kilka. Do najpopularniejszych odmian hortensji należą:
- hortensja bukietowa - posiada stożkowe kwiaty i wymaga cięcia na wiosnę. Znane odmiany hortensji bukietowej to Endless Summer, Nikko Blue i Bailmer.
- hortensja drzewiasta - to dość wysoki krzew, który tworzy luźne pędy. Znane odmiany to Annabelle i Invincibelle Spirit.
- hortensja pnąca – największa spośród hortensji. Osiąga nawet 20 m. Sadzi się ją wokół starych drzew lub przy murach.
- hortensja ogrodowa –to najbardziej popularny, ale zarazem wymagający, gatunek hortensji. Kwitnie na ubiegłorocznych pędach.
Hortensje najlepiej rosną na stanowiskach z dobrym dostępem do rozproszonego światła słonecznego. Promienie są potrzebne do prawidłowego rozwoju oraz wzrostu krzewów, jednak bezpośrednie światło może okazać się dla nich szkodliwe i popalić liście. Hortensje najlepiej jest sadzić w półzacienionych stanowiskach z dostępem do rozproszonych promieni słonecznych. Na przykład w okolicy innych krzewów, przy domach lub obok drzew.
W pielęgnacji hortensji bardzo ważne jest również regularne nawożenie. Stosowanie odżywek należy rozpocząć już wczesną wiosną i praktykować aż do jesieni. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że warto raz na jakiś czas zmieniać rodzaj nawozów, aby krzewy miały zróżnicowany dostęp do substancji odżywczych. Wiosną i latem można stosować odżywki bogate w azot, które wzmacniają oraz wydłużają okres wegetacji. Jesienią warto skupić na nawozach zawierających potas i fosfor, które nie tylko stymulują procesy wzrostu, ale także wzmocnią krzewy przed nadchodzą zimą.
Domowe odżywki do hortensji, podobnie jak kupne, mogą dostarczyć roślinom potrzebnych substancji odżywczych. Najczęściej polecane są nawozy z fusów po kawie lub ze skórek po bananach. Równie skuteczna jest odżywka z mniszka lekarskiego. Jest ona praktycznie darmowa i bardzo prosta w przygotowaniu. Wystarczy, że zbierzesz 1 wiadro mniszka lekarskiego (zarówno liści jak i kwiatów), poszatkujesz i zalejesz 10 litrami wody (najlepiej deszczówki). Całość należy przykryć gazą, aby roztwór miał dostęp do świeżego powietrza i odstawić na około 3 tygodnie. Po tym czasie odżywka jest gotowa. Podlewaj nią krzewy hortensji raz na dwa tygodnie przez całą wiosnę i lato. Mniszek lekarski to prawdziwe bogactwo witamin i minerałów które wspierają prawidłowy rozwój roślin. Zawiera on zarówno azot, potas oraz fosfor. Delikatnie zakwasza glebę, co jest pożądane w przypadku hortensji i wspiera wzrost i kwitnienie przez cały sezon.
Najczęściej hortensje nawozi się odżywkami na bazie fusów po kawie i skórek z bananów. Oba te produkty zawierają azot, potas oraz fosfor, które są niezbędne do prawidłowego rozrostu hortensji. Warto jednak wiedzieć, że eksperci wskazują, by odżywek z azotem nie stosować w za dużej ilości. Azot może bowiem wpłynąć na rozrost liści, które przykryją pąki i zajmą ich miejsce w walce o promienie słoneczne. Odżywki z azotem nie są polecane także do stosowania jesienią. Mogę on bowiem wydłużyć okres wegetacyjny, przez co roślina nie będzie miała czasu, by przygotować się do nadchodzącej zimy.
Fusy po kawie i skórki z bananów to nie jedyne domowe sposoby na nawożenie hortensji. W tym celu możesz sięgnąć także po odżywkę z drożdży piekarskich. To świetny sposób na szybkie odżywienie krzewu. Drożdże piekarskie są cennym źródłem wielu witamin i mikroelementów, takich jak B1, B2, B3 oraz magnez czy potas. Doskonale wzmacniają one układ korzeniowy i stymulują procesy kwitnienia. Dodatkowo drożdże piekarskie ułatwiają pobieranie wody z gleby, co wpływa na poziom nawodnienia rośliny. Domowa odżywka z drożdży piekarskich dodatkowych chroni przez bakteriami oraz grzybami, które odpowiadają za choroby hortensji.