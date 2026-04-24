Marzysz o pięknych hortensjach, a zamiast tego zbierasz puste badyle? Domowy nawóz sprawi, że kwiaty pojawią się dwa tygodnie wcześniej, a sąsiadki zzielenieją z zazdrości

Karolina Piątkowska
2026-04-24 4:53

Dla wielu osób nie ma piękniejszych krzewów od hortensji. Obradzają one w duże, kuliste kwiaty, które tworzą wyjątkowe kształty. Hortensje można spotkać praktycznie w każdym polskim ogrodzie. Są efektowne, długo kwitną i nie wymagają specjalistycznej pielęgnacji. Krzewy hortensji należy regularnie podlewać, zadbać o odpowiednią ilość promieni słonecznych oraz nawozić. To ostatnie budzi najwięcej pytań. Do nawożenie hortensji wiosną i latem sprawdzi się ta domowa odżywka. Jest praktycznie darmowa, a działa niczym kupne preparaty.

Pielęgnacja hortensji

  • Hortensje, królowe polskich ogrodów, wymagają specjalnej pielęgnacji, aby zachwycały bujnym kwitnieniem od czerwca do września.
  • Odpowiednie stanowisko z rozproszonym światłem i regularne nawożenie to klucz do sukcesu, ale czy wiesz, jak prawidłowo stosować domowe odżywki?
  • Odkryj sekrety nawożenia mniszkiem lekarskim, fusami kawy i drożdżami, by Twoje hortensje obsypały się kwiatami.

Hortensja to prawdziwa królowa polskich ogrodów. Mimo, że pochodzi z Azji to w polskim klimacie radzi sobie wyjątkowo dobrze. Krzewy hortensji w zależności od gatunku kwitną od czerwca do września. Ich duże i kuliste kwiaty zachwycają każdego. Nawet po przekwitnięciu utrzymują się na łodygach i ozdabiają ogród jesienią. Obecnie na świecie uprawianych jest ponad 80 różnych gatunków hortensji, z czego w Polsce hoduje się zaledwie kilka. Do najpopularniejszych odmian hortensji należą:

  • hortensja bukietowa - posiada stożkowe kwiaty i wymaga cięcia na wiosnę. Znane odmiany hortensji bukietowej to Endless Summer, Nikko Blue i Bailmer.
  • hortensja drzewiasta - to dość wysoki krzew, który tworzy luźne pędy. Znane odmiany to Annabelle i Invincibelle Spirit.
  • hortensja pnąca – największa spośród hortensji. Osiąga nawet 20 m. Sadzi się ją wokół starych drzew lub przy murach.
  • hortensja ogrodowa –to najbardziej popularny, ale zarazem wymagający, gatunek hortensji. Kwitnie na ubiegłorocznych pędach.

Hortensje najlepiej rosną na stanowiskach z dobrym dostępem do rozproszonego światła słonecznego. Promienie są potrzebne do prawidłowego rozwoju oraz wzrostu krzewów, jednak bezpośrednie światło może okazać się dla nich szkodliwe i popalić liście. Hortensje najlepiej jest sadzić w półzacienionych stanowiskach z dostępem do rozproszonych promieni słonecznych. Na przykład w okolicy innych krzewów, przy domach lub obok drzew.

Wystarczy, że zbierzesz to w ogrodzie i zalejesz wodą. Turboodżywczy nawóz do hortensji

W pielęgnacji hortensji bardzo ważne jest również regularne nawożenie. Stosowanie odżywek należy rozpocząć już wczesną wiosną i praktykować aż do jesieni. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że warto raz na jakiś czas zmieniać rodzaj nawozów, aby krzewy miały zróżnicowany dostęp do substancji odżywczych. Wiosną i latem można stosować odżywki bogate w azot, które wzmacniają oraz wydłużają okres wegetacji. Jesienią warto skupić na nawozach zawierających potas i fosfor, które nie tylko stymulują procesy wzrostu, ale także wzmocnią krzewy przed nadchodzą zimą.

Domowe odżywki do hortensji, podobnie jak kupne, mogą dostarczyć roślinom potrzebnych substancji odżywczych. Najczęściej polecane są nawozy z fusów po kawie lub ze skórek po bananach. Równie skuteczna jest odżywka z mniszka lekarskiego. Jest ona praktycznie darmowa i bardzo prosta w przygotowaniu. Wystarczy, że zbierzesz 1 wiadro mniszka lekarskiego (zarówno liści jak i kwiatów), poszatkujesz i zalejesz 10 litrami wody (najlepiej deszczówki). Całość należy przykryć gazą, aby roztwór miał dostęp do świeżego powietrza  i odstawić na około 3 tygodnie. Po tym czasie odżywka jest gotowa. Podlewaj nią krzewy hortensji raz na dwa tygodnie przez całą wiosnę i lato. Mniszek lekarski to prawdziwe bogactwo witamin i minerałów które wspierają prawidłowy rozwój roślin. Zawiera on zarówno azot, potas oraz fosfor. Delikatnie zakwasza glebę, co jest pożądane w przypadku hortensji i wspiera wzrost i kwitnienie przez cały sezon.

Pokrusz, zalej wodą i sumiennie podlewaj hortensje. W mig obsypią kwiatami

Najczęściej hortensje nawozi się odżywkami na bazie fusów po kawie i skórek z bananów. Oba te produkty zawierają azot, potas oraz fosfor, które są niezbędne do prawidłowego rozrostu hortensji. Warto jednak wiedzieć, że eksperci wskazują, by odżywek z azotem nie stosować w za dużej ilości. Azot może bowiem wpłynąć na rozrost liści, które przykryją pąki i zajmą ich miejsce w walce o promienie słoneczne. Odżywki z azotem nie są polecane także do stosowania jesienią. Mogę on bowiem wydłużyć okres wegetacyjny, przez co roślina nie będzie miała czasu, by przygotować się do nadchodzącej zimy.

Fusy po kawie i skórki z bananów to nie jedyne domowe sposoby na nawożenie hortensji. W tym celu możesz sięgnąć także po odżywkę z drożdży piekarskich. To świetny sposób na szybkie odżywienie krzewu. Drożdże piekarskie są cennym źródłem wielu witamin i mikroelementów, takich jak B1, B2, B3 oraz magnez czy potas. Doskonale wzmacniają one układ korzeniowy i stymulują procesy kwitnienia. Dodatkowo drożdże piekarskie ułatwiają pobieranie wody z gleby, co wpływa na poziom nawodnienia rośliny. Domowa odżywka z drożdży piekarskich dodatkowych chroni przez bakteriami oraz grzybami, które odpowiadają za choroby hortensji.

Przeczytaj także:
Japońscy ogrodnicy już dawno zrobili to z hortensjami, a ty? Wymieszaj z wodą i…
Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa
