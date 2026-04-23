Tak mogło dojść do wypadku z udziałem Łukasza Litewki. Policja o szokującej przyczynie

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej. Nie żyje poseł Łukasz Litewka

Nie żyje Łukasz Litewka, 36-letni poseł na Sejm RP z ramienia Lewicy. Parlamentarzysta, znany w całej Polsce z ogromnego zaangażowania w działalność społeczną, zginął w tragicznym wypadku drogowym, do którego doszło w czwartek, 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej.

Do wypadku doszło po godzinie 13:00 na ul. Kazimierzowskiej. Policjanci z Dąbrowy Górniczej, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają dokładne przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

Jak informuje policja, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący samochodem osobowym, jadąc w kierunku Sosnowca, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia rowerzystą.

- Została podjęta reanimacja, nie udała się. Kierujący rowerem (Litewka) jechał prawidłowoPrawdopodobną przyczyną było zaśnięcie lub zasłabnięcie kierowcy. Kierowca był trzeźwy, został zatrzymany do wyjaśnienia, o jego dalszym losie zdecyduje prokurator - poinformował podkom. Damian Korczyński z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Niebezpieczne zjawisko na drogach. Policja apeluje o ostrożność

Zaśnięcie za kierownicą to zjawisko wynikające najczęściej ze zmęczenia oraz tzw. mikrosnu, czyli krótkotrwałego wyłączenia świadomości. Problem ten szczególnie dotyka kierowców zawodowych. To bardzo niebezpieczna sytuacja, która może zwiększyć ryzyko wypadku nawet ośmiokrotnie.

Jak zaznaczają mundurowi z Dąbrowy Górniczej, na miejscu wypadku przeprowadzono czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe ustalenie przebiegu i przyczyn tego zdarzenia.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach - czytamy na stronie policji.

