Bałagan przy dziecku cię przytłacza? Proste nawyki sprzątania zamienią nudny obowiązek w świetną zabawę

Jak podaje strona Centre for Clinical Interventions, odpuszczenie pogoni za idealnym porządkiem skutecznie obniża ogromną frustrację rodziców

Uciążliwy bałagan przy dziecku znika znacznie szybciej dzięki zamianie układania klocków w zawody na czas w rytm skocznej piosenki

Publikacje University of Connecticut przypominają, że radosne przybicie piątki po odłożeniu pluszaków błyskawicznie zachęca malucha do dalszej pomocy

Ustawienie w pokoju niskich i otwartych koszy ułatwia najmłodszym codzienne nawyki sprzątania bez ciągłego proszenia dorosłych o wsparcie

Dlaczego bałagan przy dziecku nas przytłacza? Wyjaśniamy przyczyny

Kiedy w domu pojawia się maluch, utrzymanie dawnego porządku staje się właściwie niemożliwe, a my często wpadamy w pułapkę myślenia w czarno-białych barwach. Wydaje nam się, że jeśli bałagan przy dziecku wymyka się spod kontroli i podłoga nie lśni czystością, to jesteśmy złymi rodzicami. Taka postawa rodzi ciągłą frustrację i sprawia, że wolny czas spędzamy na nerwowym układaniu zabawek zamiast na odpoczynku.

Jak możemy przeczytać na stronie Centre for Clinical Interventions, warto pracować nad swoimi perfekcyjnymi zachowaniami i pozwolić sobie na odrobinę życiowego luzu. Zamiast szorować całą kuchnię po każdym posiłku zjedzonym przez dziecko, dobrym pomysłem jest po prostu odpuszczenie i zaakceptowanie gorszych dni. Z czasem początkowy lęk przed brudnym dywanem czy zlewem pełnym naczyń znacznie maleje, a my zyskujemy mnóstwo spokoju i sił do zabawy z maluchem.

Jak zachęcić małe dziecko do sprzątania? Skuteczne formy zabawy

Nauka odkładania zabawek na swoje miejsce wcale nie musi być dla rodziny nudnym obowiązkiem, ponieważ najmłodsi zdecydowanie najlepiej przyswajają nowe rzeczy w luźnej atmosferze. Warto wypróbować wspólnie z maluchem kilka prostych i wesołych sztuczek z wykorzystaniem wyobraźni:

włączcie waszą ulubioną i skoczną piosenkę na czas wspólnego sprzątania pokoju

załadujcie małe klocki na zabawkową wywrotkę i zawieźcie je powoli do wielkiego pudła

policzcie na głos na zmianę, ile autek i figurek uda wam się zebrać z dywanu w równe dwie minuty

szukajcie w całym salonie tylko i wyłącznie zabawek w jednym konkretnym kolorze

Na łamach materiałów opublikowanych przez University of Connecticut przypomina się, żeby za każdy taki udany krok dać swojemu dziecku ciepłego przytulasa lub po prostu przybić radosną piątkę. Dziecko czuje się wtedy w pełni docenione i znacznie chętniej włączy się w codzienne nawyki sprzątania każdego następnego dnia.

Gdzie trzymać klocki i lalki? Wprowadzamy domowe rytuały

Żeby codzienne zmagania z rozrzuconymi misiami i samochodami były dla was łatwiejsze, bardzo mądrym krokiem jest ustalenie stałej pory dnia na odkładanie ich na półki. Świetnie pomaga w tym przygotowanie bezpiecznych, niskich koszy oraz kolorowych pojemników, do których maluch ma łatwy dostęp bez ciągłego proszenia o pomoc dorosłych. Warto rozmawiać z dzieckiem o tym, gdzie mieszkają konkretne przedmioty w jego pokoju i każdego popołudnia wspólnie ćwiczyć ich powolne sortowanie. Oczywiście my jako rodzice stanowimy tu największy wzór do naśladowania, więc warto samemu pilnować odkładania swoich ubrań do szafy. Takie spokojne i powtarzalne rutyny sprawiają, że dbanie o przestrzeń wchodzi wszystkim w krew w sposób całkowicie naturalny.

Źródła:

Centre for Clinical Interventions (Government of Western Australia) — “Perfectionism in Perspective – 04 – Changing Perfectionism”

Nova Scotia Health Authority — “Loving Care: 1 to 3 Years”

Healthy Homes/Healthy Kids (University of Connecticut) – “Controlling Clutter” (PDF)

