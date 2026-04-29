W piątek, 1 maja wygoń męża z domu na spacer. Niech bierze lupę i szuka tego, a zapewni Wam pomyślność i siły witalne, jak u dwudziestolatków. Przesądy na szczęście na majówkę

Tradycje pogańskie w Polsce przetrwały do dziś, a wiele z nich związanych jest z wiosną i majówką.

"Majenie domów" to ludowy zwyczaj przyozdabiania domów zielonymi gałązkami brzozy i lipy.

Zabierz męża na spacer i szukajcie tego. Przesądy na szczęście na majówkę

Polska tradycja pełna jeszcze przesądów i rytuałów z czasów pogańskich. Wiele dawnych wierzeń przetrwało w formie zabaw i przesądów. Spora część tego rodzaju obrządków dotyczy wiosny. Dawniej to właśnie wiosna była najważniejszą porą roku. Oznaczała życie po zimie i czas rozkwitu. Życie ludzi było mocno połączone z kalendarzem i uzależnione od tego, co przyniesie natura. Z tego powodu ludzie skupiali się na przebłaganiu wiosny i wyproszeniu u niej jak najlepszej pogody.

Jednym z najbardziej znanych, majowych rytuałów było majenie domów. Jest to ludowy zwyczaj polegający na przyozdabianiu domów, płotów, bram, a nawet budynków gospodarczych zielonymi gałązkami brzozy oraz lipy. Ma to przyciągnąć pomyślność, szczęście oraz sił witalne do domostwa. Dawniej wierzono, że kolor zielony odstrasza choroby i przepędza pioruny. W ten sposób zapewniano bezpieczeństwo swojego dobytkowi. Zwyczaj majenia domów nie jest unikalny dla Polski. Podobne tradycje, choć pod różnymi nazwami i z nieco odmiennymi detalami, występują w wielu kulturach europejskich. Na przykład w Niemczech znane jest stawianie "drzewka majowego" (Maibaum), a w Anglii "Maypole". W tradycji majenie domów wypada przed Zielonymi Świątkami, które są świętem ruchomym, wypadającym 49 dni po Wielkanocy. W 2026 Zielone Świątki przypadają na 24 maja.

Obecnie zwyczaj ten nie jest przypisany do jednego dnia. Majenie domu możesz rozpocząć już wraz z początkiem maja. Weź swojego męża, dzieci lub koleżankę. Idźcie na spacer i szukajcie gałązek brzozy. Przynieście je do domu i rozwieście wokół drzwi i okien. Ochronna moc natury przepędzi złe myśli i duchy, a także przeciągnie pomyślność oraz siły witalne. Jeśli zdecydujesz się na majenie domu, pamiętaj o kilku praktycznych aspektach. Przede wszystkim, wybieraj gałęzie z umiarem i z poszanowaniem dla natury, nie niszcz młodych drzew ani nie zrywaj roślin chronionych.

Przesądy na pomyślność w maju

Dawniej wierzono, że chodzenie boso po porannej rosie w maju przynosi zdrowie i chroni przed chorobami. Zbieranie ziół w maju, szczególnie w noc świętojańską (choć to już czerwiec, maj był wstępem do tego okresu), miało zapewnić im szczególną moc leczniczą. Z kolei majowy deszcz był uważany za symbol bogactwa i pomyślności – "Majowy deszcz, to urodzaju wieszcz". W niektórych regionach unikało się sadzenia drzew w maju, wierząc, że nie przyjmą się lub nie będą dobrze owocować, co było kolejnym przykładem ostrożności i obserwacji cykli natury.

