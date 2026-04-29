Viralowa lampa ogrodowa to nowy hit sieci. Ten model XXL jest teraz dostępny w sklepach Action

• Obecnie w aranżowaniu przydomowych stref relaksu dominują trendy napędzane przez media społecznościowe, które promują efektowne i praktyczne formy oświetlenia do budowania wyjątkowej atmosfery na tarasach oraz balkonach.

• Klienci szczególnie chętnie sięgają po okazałe modele bez kabli, ponieważ ich przenośny charakter oraz nowoczesny wygląd potrafią błyskawicznie odświeżyć przestrzeń, dodając jej nuty luksusu.

• Jeden z takich produktów, wyróżniający się prostotą, opcją regulacji barwy światła oraz sterowaniem na odległość, zyskał status internetowego fenomenu i jest teraz oferowany w wyjątkowo korzystnej kwocie.

• Ten wszechstronny sprzęt, pozbawiony uciążliwego okablowania, świetnie sprawdza się jako główne źródło nastrojowego blasku nie tylko na zewnątrz, ale również w domowych wnętrzach.

Internetowe trendy po raz kolejny wyłoniły produkt, który natychmiast wzbudził pożądanie u osób dbających o wystrój swoich domów i ogrodów. Tym razem użytkownicy sieci zachwycili się gigantycznymi lampami plenerowymi, które regularnie urozmaicają publikowane materiały wideo z wiosennych metamorfoz przydomowych stref wypoczynkowych.

Viralowa lampa ogrodowa z Action podbija sieć

Masywne oświetlenie o designerskim sznycie potrafi diametralnie odmienić charakter każdej działki, upodabniając ją do kadrów z luksusowych magazynów wnętrzarskich. Wśród kupujących największe uznanie zyskują warianty zasilane akumulatorowo, co pozwala na swobodne przemieszczanie sprzętu bez konieczności szukania dostępu do gniazdka. Taka funkcjonalność okazuje się niezwykle przydatna w trakcie wieczornych biesiad pod chmurką. Właśnie taki rozchwytywany model trafił niedawno na półki sieci Action, a konsumenci błyskawicznie ruszyli na zakupy.

Wielka bezprzewodowa lampa na taras. Wymiary, funkcje i cena gadżetu z Action

Asortyment popularnego dyskontu wzbogacił się o potężną lampę plenerową, która od razu kusi kupujących swoim innowacyjnym wzornictwem oraz szerokim zastosowaniem. Urządzenie mierzy aż 107 centymetrów wysokości, a jego średnica wynosi 23,5 centymetra, przez co stanowi wyrazisty akcent dekoracyjny, a nie tylko zwykły punkt świetlny. Ze względu na swój surowy, ascetyczny kształt gadżet ten idealnie skomponuje się zarówno z nowoczesnymi tarasami, jak i bardziej tradycyjnymi ogrodami.

Sprzęt generuje strumień świetlny na poziomie 120 lumenów, dając bardzo delikatny, romantyczny blask, wprost stworzony do nocnego odpoczynku w gronie najbliższych. Ogromną zaletą tego urządzenia jest możliwość swobodnej zmiany barwy światła, co ułatwia dopasowanie scenerii do konkretnego nastroju czy odbywającej się właśnie imprezy. Do zestawu dołączono specjalny pilot oferujący aż 24 różne opcje ustawień, dzięki czemu użytkownik może kierować oświetleniem bez ruszania się z fotela.

Brak kabli sprawia, że ten wielkogabarytowy gadżet można bez przeszkód umieścić w dowolnym punkcie posesji, na przykład przy leżaku, w centralnej części balkonu, obok stołu, a nawet w salonie. Wbudowany akumulator eliminuje problem ciągłego podłączenia do sieci elektrycznej, zapewniając ogromną swobodę w aranżacji przestrzeni. Koszt zakupu tego produktu wynosi 179 złotych, a w zestawieniu z jego gabarytami i parametrami jest to niezwykle atrakcyjna propozycja na tle znacznie droższych odpowiedników ze specjalistycznych salonów meblowych.