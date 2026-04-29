Zapuść 5 kropli do wody i spryskaj spód liści. Wciornastki wyginą co do sztuki. Domowy oprysk na wciornastki

Domowy oprysk na wciornastki

Katarzyna Kustra
2026-04-29 5:19

Kiedy monstera zaczyna marnieć, to w pierwszej kolejności sprawdź, czy nie zaatakowały jej wciornastki. To szkodniki, które wysysają z rośliny soki i osłabiają ją. Zwalczanie wciornastek może być frustrujące, ale kompleksowe działanie może ocalić naszą monsterę. Przygotuj domowy oprysk na wciornastki i zaaplikuj go na spód liści, a szkodniki wyginą co do sztuki.

Oprysk na wciornastki na monsterze

  • Wciornastki, małe czarne "przecinki", atakują rośliny, powodując odbarwienia i zniekształcenia liści.
  • Zwróć uwagę na srebrzyste plamy i czarne kropki – to sygnały obecności szkodników.
  • Izoluj zarażoną roślinę i zastosuj domowe metody walki, takie jak przecieranie liści mydłem.
  • Poznaj prosty przepis na domowy oprysk, który pomoże Ci pozbyć się wciornastków z Twojej rośliny!

Po czym poznać, że roślinę zaatakowały wciornastki?

Wciornastki dostają się do naszych mieszkań z zewnątrz, czasami przynosimy je do domu razem z nowymi kwiatami. Wyglądają jak małe czarne kreseczki (przez co potocznie zwane są przecinkami) jednak większość z nich jest tak mała, że ciężko je zobaczyć gołym okiem. Dlatego pierwszym sygnałem, że szkodniki zaatakowały roślinę, może być odbarwienie liści. Zwróć uwagę na niewielkie uszkodzenia oraz plamy o jaśniejszym, często srebrzystym zabarwieniu. Dodatkowo mogą pojawić się małe drobne czarne kropeczki (odchody owadów). Nienaturalnie powykrzywiane liście także powinny nas zaniepokoić. Wciornastki to grupa owadów, która liczy sobie ponad 5 tysięcy odmian występujących w niemal wszystkich strefach klimatycznych. Żywią się sokiem i tkankami rośliny, w efekcie czego ta obumiera. Jedną z roślin, którą najczęściej atakują wciornastki jest monstera. Dlatego, kiedy stan Twojej monstery znacznie się pogorszył, to działaj od razu, aby pozbyć się wciornastków nim przeniosą się na kolejne rośliny w domu. Jednak pamiętaj, że tu należy podjąć kompleksowe działanie.

Sposób na zwalczenie wciornastków z monstery

Chcąc zwalczyć wciornastki należy podjąć radykalne kroki. Najważniejsze jest odizolowanie zaatakowanej rośliny od pozostałych, które mamy w swoim domu. Następnie należy dokładnie przetrzeć liście (górną i dolną stronę) wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem delikatnego mydła (np. szarego mydła, mydła potasowego lub płynu do naczyń). Skup się na usuwaniu zarówno dorosłych osobników, jak i larw oraz jaj. Powtarzaj to co kilka dni. W sytuacji, gdy roślina nie jest zbyt duża, można ją dokładnie opłukać pod prysznicem, zwracając uwagę na spodnie strony liści. Dobrym uzupełnieniem będzie umieszczenie w doniczce żółtych lepów, które pomogą monitorować obecność szkodników i wyłapywać dorosłe osobniki, zwłaszcza te skrzydlate. Następnie przez kilka dni warto stosować ten domowy oprysk na wciornastki, który pomoże je zwalczyć z naszej monstery.

Jednym z najskuteczniejszych oprysków na wciornastki jest ten z dodatkiem olejku Neem, który jest naturalnym insektycydem. Rozpuść 5-10 ml olejku Neem w litrze wody z dodatkiem 1 łyżeczki szarego mydła. Mieszankę przelej do butelki z atomizerem. Opryskuj monsterę co 7 dni przez kilka tygodni. Olejek Neem działa systemowo (roślina go wchłania) i kontaktowo, zakłócając cykl życiowy wciornastków.

