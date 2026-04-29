Jak wspierać partnerkę w ciąży? Sprawdzone sposoby na budowanie poczucia ojcostwa przed porodem

Jak czytamy w czasopiśmie Health Psychology Report, budowanie więzi z nienarodzonym maluchem to powolny proces oparty na wspólnych przeżyciach

Przejęcie przez mężczyznę codziennych domowych obowiązków daje ciężarnej kobiecie upragniony czas na odpoczynek przed porodem

Według organizacji NICHD końcówka ciąży wiąże się z silnymi lękami, dlatego tak ważne staje się zwykłe słuchanie obaw partnerki

Wcześniejsze zaplanowanie trasy do szpitala i urlopu w pracy zdejmuje z barków przyszłej mamy sporo niepotrzebnego stresu

Jak zaznacza portal NHS, dziecko w brzuchu mamy doskonale słyszy otoczenie i potrafi szybko zapamiętać głos przyszłego taty

Facet nie nosi dziecka pod sercem, ale może czuć się tatą. Wyjaśniamy jak

Kobieta nosi dziecko pod sercem i codziennie czuje jego ruchy, dlatego jej relacja z maluchem rodzi się niezwykle naturalnie. Dla mężczyzny sprawa jest nieco trudniejsza, bo przez wiele miesięcy ciąża wydaje się czymś zupełnie abstrakcyjnym i nieznanym. Przyszły tata często ma wrażenie, że stoi trochę z boku całej sytuacji i z lekkim niepokojem czeka na sam dzień porodu.

Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma Health Psychology Report, poczucie bycia tatą to długi proces, który buduje się ze wspólnych wspomnień i doświadczeń. Regularne chodzenie na badania USG, dotykanie brzucha partnerki czy patrzenie na kopiącego malucha pomagają uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Dzięki takim małym krokom przyszły tata powoli i w swoim własnym tempie oswaja się z nową rolą głowy rodziny.

Jak skutecznie wspierać partnerkę w ciąży? Sprawdzone i proste sposoby

Ostatnie tygodnie z dużym brzuchem to dla kobiety ogromny wysiłek fizyczny, dlatego dobrym pomysłem jest przejęcie przez mężczyznę większości domowych obowiązków. Warto robić codzienne zakupy, sprzątać i gotować, żeby partnerka mogła znaleźć w ciągu dnia czas na drzemkę i odpoczynek przed porodem. Czasami ogromną ulgę przynosi prosty masaż pleców, podanie chłodnego okładu czy pomoc w znalezieniu wygodnej pozycji do snu. Jak podaje organizacja NICHD, końcówka ciąży to także czas silnych emocji i lęków, dlatego tak ważne jest po prostu bycie obok i uważne słuchanie o obawach kobiety. Czasami wystarczy szczere zapewnienie, że jesteście w tym wszystkim razem i świetnie poradzicie sobie w nowych rolach.

Zadania dla przyszłego taty przed porodem. Tymi sprawami warto się zająć

Ostatnia prosta przed powitaniem malucha to idealny moment, żeby facet wziął na siebie trochę organizacyjnej pracy. Warto wcześniej przygotować się na ten wielki dzień i ogarnąć następujące sprawy:

wspólne wizyty u lekarza i chodzenie z partnerką do szkoły rodzenia

mówienie do brzucha (jak zaznacza portal NHS, dziecko w łonie matki słyszy i szybko zapamiętuje wasze głosy)

dogadanie w pracy kwestii wolnego i zaplanowanie urlopu na czas po narodzinach

sprawdzenie najlepszej trasy do szpitala i spokojne zapoznanie się z planem porodu

Zrzucenie tych spraw na głowę mężczyzny bardzo ułatwia kobiecie życie i pozwala jej skupić się wyłącznie na sobie. Kiedy wszystkie sprawy organizacyjne są zapięte na ostatni guzik, oboje rodzice mogą znacznie spokojniej odliczać dni do momentu, w którym wreszcie przytulą swoje maleństwo.

15

Źródła: